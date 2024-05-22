Президент Азербайджана экспортерам нефти: «Платите больше, чтобы решить проблему изменения климата»

Азербайджан продолжает обратный отсчет до COP29. Мы беседуем с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об амбициях принимающей страны и о действиях, необходимых для решения климатической проблемы.

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Азербайджан продолжает обратный отсчет до COP29. Мы беседуем с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об амбициях принимающей страны и о действиях, необходимых для решения климатической проблемы. Выступая на Петерсбергском климатическом диалоге, он обсудил стратегическое партнерство с ЕС, а также значение проведения COP в стране-производителе ископаемого топлива. Он призвал нефтедобывающие страны платить больше, чтобы решить эту проблему.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал нефтедобывающие страны платить больше, чтобы помочь решить глобальные климатические проблемы. Выступая на шестом Петерсбергском климатическом диалоге, он сказал: «Солидарность — неотъемлемая часть финансирования и дороги к успеху». Он добавил, что «все страны, исходя из своих финансовых возможностей и повестки дня, должны внести свой вклад».

Азербайджан готовится к проведению Конференции ООН по вопросам изменения климата COP 29, которая состоится в Баку в ноябре этого года. Президент Алиев рассказал об амбициях страны в связи с этим событием. «Мы хотим создать комфортную атмосферу для всех участников. У нас большой опыт наведения мостов в Движении неприсоединения». Он также подчеркнул важность трансграничного сотрудничества: «Мы активно сотрудничаем со странами Европейского Союза. Мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве».

На прошлогодней конференции COP28 в ОАЭ вопросы добычи и использования ископаемого топлива доминировали в повестке дня. Президент Алиев считает позитивным сдвигом тот факт, что во главе COP стоят страны, производящие ископаемое топливо, и надеется, что это поможет переходу. «Не судите о нас по тому, что у нас есть. А судите по тому, как мы обращаемся с тем, что у нас есть, по нашим планам», – добавил он. «Мы уже работаем со многими нефтедобывающими странами в целях создания пакета солидарности в преддверии COP».

Международное сотрудничество также будет укреплено Тройкой — партнерством с председательством ОАЭ (COP28), Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) для укрепления сотрудничества и стимулирования амбиций.