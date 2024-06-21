Энергетический форум в Баку: ИИ, экономический рост и энергопереход

Достижения в области искусственного интеллекта, экономический рост в развивающихся странах и переход на экологически чистые источники энергии стали главными темами на Бакинском энергетическом форуме в рамках Бакинской энергетической недели.

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Анжела Уилкинсон, генеральный секретарь и исполнительный директор Мирового энергетического совета, рассказала Euronews: «Главный вопрос — как выглядит всеобщий доступ к современной энергии? И какая энергетическая система нужна для этого?»

«Очевидно, что существующие в мире энергосистемы больше не выполняют свои функции. Нужен прогрессивный и прагматичный подход, и успех возможен, только если люди и разные сообщества будут лучше осознавать свою роль и свой выбор», — добавила она.

Это мнение поддержал Кристоф МакГлейд, руководитель отдела энергоснабжения Международного энергетического агентства, который сказал: «Сегодня мы должны признать, что энергетическая система не удовлетворяет потребности всех. Огромное количество людей не имеют доступа к электричеству. У 750 миллионов человек нет электричества, а у 2,2 миллиарда человек нет доступа к экологичным способам приготовления пищи. Это разрушает их здоровье.

Около 300 компаний из 37 стран собрались на одном из важнейших мероприятий мирового энергетического сектора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил Euronews: «Это действительно выдающееся событие, которое демонстрирует нашу "зеленую" программу, а также показывает, что Азербайджан привлекателен для инвестиций не только в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии». Так он прокомментировал совместные планы Азербайджана и ОАЭ по строительству трех крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью в один гигаватт в Азербайджане. Об этом объявили на открытии мероприятия.

«Это демонстрирует, как страна, обретя богатство за счет ископаемого топлива, теперь направляет его на возобновляемые источники энергии. И, поскольку мы принимаем COP29, это также наше обязательство стать одним из локомотивов перехода к чистой энергетике», — добавил Алиев.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к COP29 в Баку, где Азербайджан примет эстафету от ОАЭ. Председатель Masdar и президент COP28 Султан Аль Джабер рассказал о важности наследия COP и обещаний, озвученных в рамках конференции. «Мы поставили очень четкие и амбициозные цели — утроить мощность объектов возобновляемой энергетики к 2030 году. Мы объединили мир вокруг практического плана, чтобы отметка 1,5 (градуса) оставалась достижимой», — сказал он.

Форум проходил параллельно с двумя выставками, посвященными крупным нефтегазовым проектам в регионе, а также энергетической безопасности. Спонсорами выступили компании Caspian Power и Caspian Oil and Gas. Среди других тем — строительство, производство, транспорт и инновационные технологии.

Геополитика и война в Украине привели к сокращению экспорта природного газа в Европу и росту цен на него. Это, в свою очередь, оказало большое влияние на потребителей энергии. Страны начали искать альтернативные источники и поставщиков.

Заместитель министра по вопросам окружающей среды Словении Тина Серсен заявила: «Для членов Европейского союза "диверсификация" приобрела совершенно новое значение после начала войны в Украине. Поэтому Азербайджан, как один из основных поставщиков, способный обеспечить альтернативный маршрут, альтернативный источник газа для нашей энергобезопасности, имеет ключевое значение. Мы должны развивать уже установленные отношения, расширять и укреплять сотрудничество».

Потенциал Европы в сфере морской ветроэнергетики и солнечной энергетики назван одним из вариантов решения глобальной климатической проблемы, а также обеспечения надежного и доступного энергоснабжения для всех.

Франческо Ла Камера, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), пояснил Euronews: «Мы должны сосредоточить внимание на трех основных направлениях. Прежде всего, это инфраструктура. Необходимо создать инфраструктуру, соответствующую новой, более децентрализованной энергетической системе.

Во-вторых, нужна правовая среда и рынок, приспособленные для возобновляемых источников энергии, а не для ископаемого топлива. И, в-третьих, мы должны расширять потенциал на правительственном уровне — повышать квалификацию сотрудников и всех, кто участвует в принятии решений».