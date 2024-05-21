Сотрудничество и взаимодействие в мире, разделенном конфликтами и преодолевающем проблемы изменения климата, были в центре внимания участников форума в Азербайджане.

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Шестой Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку был посвящен теме «Диалог ради мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие». Лидеры, активисты и ученые собрались, чтобы узнать больше о методах содействия взаимоуважению и взаимопониманию между различными сообществами.

В рамках форума были проведены различные мероприятия, в том числе панельные дискуссии о роли образования в укреплении межкультурного взаимопонимания, а также семинары по разрешению конфликтов и миростроительству. Культурная программа отражала силу искусства и музыки в преодолении культурных различий.

Особое внимание уделили роли искусственного интеллекта (ИИ) в сохранении культурного наследия. Делегаты обсуждали, как искусственный интеллект может улучшить представление культурных артефактов, не исключая при этом участия человека.

Также затронули тему влияния изменения климата на культурное наследие. В ходе дискуссий обсудили проблему повышения уровня моря, которая ставит под угрозу прибрежные достопримечательности, и экстремальные погодные явления, которые могут препятствовать проведению традиционных практик и обычаев.

Участники форума стремились понять эти проблемы и найти совместные решения. Отмечался оптимистичный настрой в отношении того, что начатые дискуссии и инициативы будут способствовать созданию более взаимосвязанного и гармоничного мира.