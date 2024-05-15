ЕС справился? Накануне выборов политики оценивают сделанное в кризис

Ковид, война в Украине, энергокризис и инфляция: за последние 5 лет европейская экономика прошла через целую серию потрясений. Как справился с ними ЕС? И что ему следует делать, чтобы расплатиться с долгами, восстановить рост и осуществить намеченный зеленый переход?

Время общих долгов

Поставившая мир на паузу пандемия не должна была разрушить европейскую экономику и лишить ЕС масштабных планов на будущее. Следуя этой логике, Брюссель инициировал план NextGenerationEU с прицелом аккумулировать 800 миллиардов евро, в том числе через займы, для восстановления стран блока.

В его рамках был начат выпуск облигаций. Ситуация усугубилась в 2022 году из-за энергетического кризиса, расходов на помощь Украине и высокой инфляции. "Мы никогда не думали, что в вечной войне между так называемыми "прижимистыми" странами и странами Club Med мы впервые сможем договориться об общем долге: это исторический факт", - говорит Стефани Йон-Куртен, французский евродепутат от группы "Обновляя Европу".

Филипп Ламбертс, сопредседатель "Зеленых" признается, что рассматривает NextGenerationEU "как прототип. "Важно, чтобы прототип хорошо работал, тогда его можно сделать постоянным", - уточняет он.

По мнению Маргариды Маркеш, португальского евродепутата от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, "после NextGenerationEU необходимо создать новый инвестиционный механизм для поддержки климатического, цифрового перехода, европейского столпа социальных прав и обороны".

Совершенно противоположного мнения придерживается Михиль Хоогевин, голландский депутат от Европейских консерваторов и реформистов: "Сейчас есть страны, которые уже имеют большую задолженность, и вот они могут залезть в этот новый ящик Пандоры, коим стал общий европейский долг, - комментирует он. - Мы считаем, что это ошибка и что идти по этому пути не следует".

А какова позиция Европейской комиссии на этот счет? Паоло Джентилони, комиссар по экономике - сторонник общеевропейских финансовых решений. "Как нам участвовать в глобальной гонке за чистые технологии, как решать проблемы конкурентоспособности без единого евро общего финансирования? Я считаю, что это просто невозможно", - говорит он.

На время пандемии и сразу после нее страны ЕС получили отсрочку по ряду платежей и обязательств. Недавно пересмотренные фискальные правила призывают их к финансовой дисциплине. Возвращаются старые пороговые значения - 3 процента для дефицита бюджета и 60 процентов для госдолга, - но государствам предоставлена большая гибкость в отношении уменьшения задолженности. "Сейчас никто не знает, как платить по процентным ставкам, - признается Манфред Вебер, президент Европейской народной партии. - Долги означают меньше инвестиционных возможностей для следующего поколения. Нам нужен рост, это основа Европы. Мы экономически сильны, пора перезапустить двигатель".

Комиссар Джентилони видит ситуацию под другим углом: "В целом нельзя сказать, что проблема ЕС, еврозоны - в том, что у нас слишком много долгов. Это проблема отдельных стран-членов, и мы должны с ней справиться. У нас есть общие правила, но одновременно нам надо конкурировать на глобальном уровне".

Диалог равных

Еще одна горячая тема - торговля с Китаем. Брюссель обвиняет Пекин в субсидировании ключевых отраслей и ограничении доступа на свои рынки. На данный момент политика Европейской комиссии направлена на снижение рисков, связанных с отношениями с Пекином. Стефани Йон-Курте считает, что ЕС пора избавиться от "наивности". "Ситуация должна быть взаимовыгодной. ЕС пора стать менее наивным. Следует продолжать работать с ними до тех пор, пока они принимают наши правила", - считает она. С ней согласен и Филипп Ламбертс. "Первое, что нужно сделать, - перестать быть наивными, - уверен он. - Китай занимается протекционизмом, как и США. А мы все говорим: "Нельзя ограничивать им доступ на наш рынок, иначе они ограничат доступ нам!" Они давным- давно уже это сделали".

Михиль Хоогевин призывает " признать, что та или иная страна порой более конкурентоспособна в производстве электромобилей, солнечных батарей или ветряных турбин. Если китайцы готовы платить за наш энергетический переход, то мы можем направить свои ресурсы на другие отрасли", - отмечает он.

"Мы должны поддерживать экономические связи, никто не хочет их прекращать, но надо изменить баланс сил и в стратегической битве с китайцами суметь защищать наши рынки", - вот мнение Манфреда Вебера.

Политики и наблюдатели единодушны: самый тяжелый период ЕС, похоже, преодолел. Джеромин Цеттельмайер, директор института Bruegel, отмечает: "Инфляция снижается. ЕЦБ ожидает, что в следующем квартале она окажется в рамках заданных параметров, и тогда банк смягчат условия. Есть ощущение, что летом произойдет разворот. Главный фактор стабилизации - восстановление реальных доходов, снижение инфляции и рост зарплат".

"Реакция на пандемию была беспрецедентной, благодаря механизму SURE и NextGenerationEU, - соглашается комиссар Джентилони. - Реакция на войну также беспрецедентна: это единство в вопросе санкций, политическая реакция, отказ от российского газа. Если в 2024 году произойдет активизация экономики, это докажет: мы сумели правильно отреагировать на два тяжелых кризиса".