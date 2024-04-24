Еврокомиссия начала расследование с целью выяснить, насколько Китай отдает предпочтение своим отечественным компаниям в тендерах на медицинское оборудование. По результатам ЕС может повести себя так же в отношении КНР.

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Брюссель уже давно обвиняет Пекин в использовании дискриминационных методов, искажающих ситуацию на рынке. Из-за них европейским компаниям не удаётся получать в КНР государственные контракты в высокоразвитом секторе медицинского оборудования, где блок всё ещё сохраняет конкурентное преимущество.

К такой практике Китая относятся замедленные процессы сертификации и непрозрачные системы выдачи разрешений иностранным производителям, а также меры по укреплению национальной экономики. Кроме того, европейские производители приборов для больниц неоднократно сообщали, что китайские государственные тендеры, ранее открытые для импорта, теперь специально запрашивают продукцию китайского производства.

Германия, Нидерланды, Ирландия, Франция и Бельгия входят в число ведущих мировых экспортеров медицинского оборудования. Оно может быть высокотехнологичным, например рентгеновские аппараты или кардиостимуляторы, а может быть более простым, например, контактные линзы или пластыри.

Расследование, о котором было объявлено в среду утром в Официальном журнале Европейского союза, рассчитано на девять месяцев с возможным продлением на пять месяцев. Оно начато по просьбе Еврокомиссии, а не в результате жалобы. Выводы будут основаны на отзывах стран-членов и деловых кругов, а также на диалоге с китайскими официальными лицами.

Если расследование подтвердит наличие нечестной, с точки зрения Брюсселя, практики, он будет иметь право принять ответные меры против Пекина, чтобы выровнять конкуренцию с обеих сторон. Это может привести к тому, что китайские компании будут полностью отрезаны от государственных закупок в ЕС - открытом рынке, объём которого превышает 2 триллиона евро. В качестве альтернативы Еврокомиссия может ограничить запрет тендерами, стоимость которых превышает определенную сумму.

Процедура может быть прекращена, если КНР согласится исправить ситуацию и гарантировать справедливость для европейских поставщиков.

Китай является одним из основных партнёров Евросоюза по торговле медицинским оборудованием. В 2022 году КНР направила в ЕС 11% такого своего экспорта.

Китай под подозрением

Расследование будет впервые проводиться в рамках Международного инструмента закупок, недавно созданного Евросоюзом для борьбы с недобросовестной конкуренцией со стороны стран по всему миру, в первую очередь Китая.

В условиях высокой степени централизации экономики Коммунистическая партия Китая использует широкий спектр инструментов, таких как субсидии, дешевые кредиты, налоговые льготы, преференциальный режим и нормативные требования, в пользу отечественных компаний в ущерб иностранным конкурентам.

Это вызвало серьёзные трения с западными союзниками. Они объединились, чтобы защитить себя от жёсткой тактики Китая, снизить риски, связанные с зависимостью от него и предотвратить поток дешевого китайского экспорта.

Последнее расследование в отношении медицинского оборудования начинается почти одновременно с проведением Еврокомиссией необъявленных инспекций в офисах одной китайской компании в Польше и Нидерландах. Еще ранее ЕС возбудил расследование в отношении китайских производителей ветряных турбин и солнечных панелей, которые подозреваются в получении щедрых государственных субсидий для заключения контрактов в ЕС.

Тем временем Брюссель находится на завершающей стадии антидемпингового расследования в отношении электромобилей китайского производства. Цены на них считаются искусственно заниженными благодаря массированной государственной поддержке. Это может привести к повышению Евросоюзом пошлин, чтобы компенсировать конкурентное преимущество Китая за счёт субсидий.

«Китай для нас одновременно является партнёром, экономическим соперником и системным конкурентом, - сказала в начале этого месяца исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер. - Последние две роли всё больше сближаются».

Большинство европейских столиц приветствовало эти инициативы как необходимые для защиты целостности единого рынка и спасения отечественных компаний. А Пекин подверг Брюссель критике за «протекционизм».