Вверх и вширь: крупнейший этап приема в ЕС дал толчок росту бизнеса

В ЕС юбилей: 20 лет с момента самого крупного в истории блока этапа расширения, открывшего путь к политической и экономической трансформации сразу в 10 странах, получивших членский билет.

В 2004 году вступление десяти новых стран в Евросоюз дало толчок созданию, развитию и росту тысяч компаний. В их числе - Madara Cosmetics, производство органической косметики из Риги. "Мы решили ориентироваться на местную северную природу при поиске активных ингредиентов, - говорит Лотте Тизенкопф-Ильтнере, соучредитель бизнеса. - Ведь это - место, откуда мы родом, это место, где наше сердце".

Бизнес красоты

Madara начала свою деятельность 18 лет назад в небольшой квартире в Риге - на тот момент усилиями нескольких человек. Одним из ключевых ингредиентов своей линейки продуктов компания сделала березовый сок. "Проведя клеточное исследование, мы поняли, что березовый сок, оживляющий деревья весной, оказывает очень похожее воздействие и на клетки кожи", - уточняет Тизенкопф-Ильтнере.

Принадлежность к единому европейскому рынку определяет все аспекты деятельности компании. "Нам гораздо проще экспортировать, торговать, заключать сделки, потому что законодательство о косметике стандартизировано во всем ЕС. Это сокращает усилия в сфере маркировки, работы юридических отделов и отдела качества. Представляю, насколько сложной была бы ситуация, действуй в каждой стране свои правила", - комментирует Лотте Тизенкопф-Ильтнере.

Гунта Шульте, управляющий директор Madara, согласна, что сам факт членства в ЕС снимает множество барьеров. "Madara отлично иллюстрирует тот тип компаний, предпринимательства, который возник в середине 2000-х годов, когда страны Балтии вступили в ЕС, - считает она. - Вам устранили физические границы, препятствия в движении товаров. Таким образом, вы устраняете барьеры и в своей голове, начиная мыслить глобально с первого дня".

Благодаря электронной торговле Madara расширяет присутствие и в Европе, и за ее пределами. "В последние годы мы наблюдаем рост спроса на чистые, но в то же время функциональные формулы на западных рынках, - отмечает Шульте. - Мы пережили стремительный рост во Франции и Германии; так, в прошлом году во Франции мы открыли более 200 новых торговых точек".

Рост без границ

Чехия стала одной из стран, вспушивших в Большую Европу в 2004-м. Согласно рейтингу FT1000, группа Raylyst Solar, пражский дистрибьютор фотовольтаических технологий, признана самой быстрорастущей европейской компанией. Ее крупнейший регион сбыта сегодня - Германия.

"Единый рынок очень важен для нас, - признает Михал Петржек, менеджер по маркетингу Raylyst Solar. - Свободное перемещение товаров помогает нам быть быстрее; на границах нет пошлин, все становится дешевле. Мы нанимаем много иностранных сотрудников, в том числе немцев и итальянцев".

Повышенный спрос на возобновляемые источники энергии в Европе, стимулируемый "зеленым" переходом, позволил компании добиться роста более чем на 800% в период с 2019 по 2022 год. "Этот рынок успешен, потому что нам необходимо трансформировать энергетическую инфраструктуру, - комментирует Петржек. - А фотоэлектрической станции предлагают очень интересную возможность децентрализации наших сетей".

Все 10 государств, присоединившихся к ЕС в 2004 году, пережили значительный рост. Затраты местного бизнеса снизились, а цепочки поставок стали более интегрированными, причем как для стран-новичков, так и старых членов. С тех пор Евросоюз продолжил расширение: с 2007 года его членами являются Болгария и Румыния, с 2013 - Хорватия. Еще девять стран, включая Албанию, Сербию и Украину, получили статус кандидатов.