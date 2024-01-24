Европа идет Зеленым курсом. В Давосе обсудили, куда

Что значит взятый ЕС Зеленый курс для сегодняшних и завтрашних членов евросемьи, для политиков и бизнеса? И что сделать, чтобы Европа не отстала при зеленом переходе?

Руководствуясь стремлением сделать Европу углеродно-нейтральной к 2050 году, Еврокомиссия в ходе нынешнего мандата возглавила разработку и внедрение важнейших зеленых законов. В течение следующего десятилетия она намерена привлечь не менее триллиона евро инвестиций в устойчивое развитие. Сегодня Зеленый курс ЕС сталкивается с политическими препятствиями - в преддверии выборов 2024 года и на фоне войны России в Украине. Каким видится его будущее?

Об этом в кулуарах Ежегодной встречи Всемирного экономического форума 2024 мы беседуем с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Зеленому курсу Марошем Шефчовичем, Эстер Байдже, президентом и генеральным директором компании Novozymes (Дания) и членом Альянса климатических лидеров, а также с Максимом Тимченко, генеральным директором ДТЭК, крупнейшего частного энергохолдинга в Украине.

Кириакос Мицотакис: "Решения Зеленого курса важны для экономики"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки, по его собственному признанию, "оптимистично" смотрит на будущее Зеленого курса. Ссылаясь на наводнения, от которых его страна пострадала в прошлом году, он отметил, что природные катаклизмы лишь "подчеркивают необходимость возглавить этот переход".

"С момента старта обсуждения Зеленого курса мы пережили геополитический шок. Стало совершенно ясно, что некоторые заложенных в проекте решений имеют глубокое экономическое значение", - считает он. - Достаточно взглянуть на Грецию, на наш уровень освоения возобновляемых источников энергии с их низкой стоимостью: в течение дня бывают часы, когда у нас отрицательные цены".

Эстер Байдже: "Ненужные препятствия" тормозят инновации"

Президент и генеральный директор компании Novozymes уверена: "Зеленый курс ведет нас в правильном направлении". Инвестиции должны быть направлены в будущее, на развитие зеленой энергетики: солнечной, ветровой, метановой, решений Power to X" (...) Это должна быть постепенная эволюция, которая приведет к росту и созданию рабочих мест", - считает Байдже.

"Мы, компании, обязаны сесть за стол переговоров и показать, какие решения считаем хорошими. Существуют препятствия, которые усложняют нам жизнь без всякой причины, - продолжает бизнесвмен. - Чтобы получить разрешение на установку ветряка, к примеру, требуется шесть лет, а чтобы зарегистрировать микроб, предназначенный для замены удобрений и развития устойчивого сельского хозяйств - от шести до восьми лет! А в США этот процесс занимает два года".

Марош Шефчович: "ЕС слушает руководителей европейских компаний"

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии называет себя "счастливым воином", решительно отстаивающим программу устойчивого развития. Марош Шефчович отмечает, что Зеленый курс - "настоящая стратегия роста" для ЕС.

Он говорит о необходимости действовать быстрее с оглядкой на достижения других стран и регионов в этой области. "Я был очень рад, что [недавно] мы приняли первое историческое решение, разрешив госпомощь компании Northvolt - так, чтобы она построила свою следующую гигафабрику в Европе, а не в США", - рассказывает он. Шефчович заверил, что прислушивается к мнению руководителей европейских компаний относительно "технологических блокировок", с которыми они могут столкнуться при освоении Зеленого курса.

Максим Тимченко: "Зеленый курс станет движущей силой для Украины"

Максим Тимченко, генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК, утверждает, что "все европейские энергетические компании, включая его собственную, внесли цели и механизмы Зеленого курса в свою стратегию". По словам Тимченко, для Украины это важно вдвойне. "На второй месяц полномасштабного вторжения мы попросили мир помочь нам в синхронизации нашей электроэнергии, соединении украинских систем с европейскими", - напоминает он. - Просьба звучала так: "Пожалуйста, помогите нам сейчас, а мы поможем в будущем укрепить энергетическую безопасность ЕС и привнести из Украины больше зеленой энергии".

"У нас огромный потенциал в ветровой и солнечной энергетике, - комментирует Тимченко. - Во время войны наша компания построила ветряную электростанцию мощностью 140 мегаватт, вложив в нее 200 миллионов евро, а всего месяц назад мы объявили о второй фазе строительства при поддержке Дании".

Максим Тимченко заключает: "Зеленый курс и его цели станут движущей силой для Украины; думаю, что большинство экономических реформ, которые нам нужны, так или иначе связаны с ним связаны".

Вы можете посмотреть дебаты о Зеленом курсе полностью на видео выше.