Студенческие кредиты в Европе: стоит ли университет того, чтобы влезать в долги?

Euronews Business рассматривает, как работают системы оплаты и поддержки в высшем образовании в Европе, в частности в Великобритании. И изучает, как зарплаты выпускников зависят от уровня образования

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Высшее образование стоит дорого из-за платы за обучение и расходов на проживание. Долговая нагрузка является существенным фактором, который может повлиять на решение людей инвестировать в университетское образование. Например, в Великобритании четверть студентов не считают, что учеба в университете того стоит, выяснила компания Ipsos в ходе недавнего опроса, проведенного в мае 2023 года. Основными причинами такого мнения являются плата за обучение (49 %) и долги по студенческим кредитам (42 %).

Более трети опрошенных (37 %) также считают, что им не нужно поступать в университет, чтобы получить хорошую работу. В 2016 году исследование Aviva показало, что более чем каждый третий (37 %) британский миллениал (18-35 лет), поступивший в университет, сожалеет об этом из-за уровня долгов, в которых он оказался.

Очевидно, что многие люди сомневаются, стоит ли университетское образование долгов или нет. На этот вопрос нет простого ответа. Это многогранная и сложная проблема.

Сравнение платы за обучение в университете, кредитов и финансовой поддержки - сложная задача, требующая учета множества сложных аспектов. В разных странах Европы они существенно различаются. Средние зарплаты и трудоустройство выпускников в зависимости от уровня образования также различаются.

Euronews Business рассматривает все эти аспекты, чтобы дать ответ на главный вопрос: стоит ли университет долгов?

Согласно отчету Еврокомиссии/EACEA/Eurydice "Национальные системы студенческих сборов и поддержки в европейском высшем образовании - 2020/21", студенты дневных отделений не платят за обучение на программах первого цикла в семи из 42 систем высшего образования Европы. Это Дания, Греция, Кипр, Мальта, Финляндия, Швеция и Турция. В Норвегии также нет платы за обучение в государственных высших учебных заведениях.

Напротив, в 12 системах высшего образования все студенты первого цикла платят за обучение. Это Бельгия (немецкоязычная и фламандская общины), Люксембург, Нидерланды, Португалия, Великобритания (Англия, Уэльс и Северная Ирландия), Албания, Швейцария и Исландия.

В остальных 23 системах образования одни студенты платят за обучение, а другие - нет. Плата может быть разной для разных образовательных программ или областей обучения.

Согласно отчету Eurydice, в Чехии, Германии, Хорватии, Польше, Словении и Словакии студенты дневных отделений в основном платят только административные сборы в размере до 100 евро. В 14 системах высшего образования годовая плата варьируется от 101 до 1 000 евро.

В Ирландии, Испании, Италии, Венгрии, Нидерландах и Швейцарии наиболее распространенная плата относительно высока и составляет от 1 001 до 3 000 евро.

Самые высокие годовые платежи в Великобритании

Самые высокие годовые платежи в Европе - в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

В Англии годовая плата за обучение в бакалавриате в настоящее время ограничена правительством на уровне 9 250 фунтов стерлингов (10 737 евро). В 2022-23 учебном году средний размер кредита на оплату обучения составил £8 230 (€9 446) в Англии, £8 410 (€9 653) в Уэльсе и £5 490 (€6 301) в Северной Ирландии, согласно данным Student Loans Company.

В 2000 году в Шотландии была отменена плата за обучение для шотландских студентов, обучающихся в этой стране.

Согласно отчету EACEA/Eurydice, в Исландии, Нидерландах, Латвии и Литве наиболее распространенная плата за обучение также превышает 2000 евро.

Прямая финансовая поддержка: гранты и займы

Все европейские страны предлагают прямую финансовую поддержку студентам первого цикла очного высшего образования. Основные формы - гранты и займы. Государственные гранты - это прямая финансовая помощь из государственного бюджета, которую студентам не нужно возвращать, в то время как кредиты нужно - часто после окончания учебы или получения оплачиваемой работы. Государство берет на себя часть расходов по субсидируемым государством кредитам, в основном за счет снижения процентных ставок.

В Англии нет государственных грантов

Все европейские страны предлагают студентам первого цикла высшего образования как минимум один вид прямой государственной финансовой поддержки. Согласно отчету Eurydice, государственные гранты существуют во всех европейских системах высшего образования, кроме Англии и Исландии. Кредиты, субсидируемые государством, существуют примерно в двух третях всех европейских систем высшего образования. Гранты на основе потребностей - наиболее распространенная форма прямой финансовой поддержки в Европе.

По сравнению с государственными грантами, кредиты используются студентами реже. В 2019/20 учебном году в 13 образовательных системах не было ни одного субсидируемого государством кредита. Доля получателей кредитов составляла менее 5 % в семи образовательных системах, а в шести странах она была ниже 15 %. В Турции это был каждый пятый, а в Исландии - каждый третий.

Доля получателей кредитов была самой высокой в Великобритании, скандинавских странах и Нидерландах.

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Как видно из приведенной выше диаграммы, самая высокая доля получателей кредитов была зафиксирована в Великобритании, скандинавских странах и Нидерландах. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии более 94 % студентов университетов воспользовались кредитами, субсидируемыми государством. В Шотландии эта доля составила 69%.

За Великобританией следуют Норвегия (66 %), Швеция (55 %), Нидерланды (54 %) и Финляндия (49 %).

Долги по окончании учебы в Англии превышают 50 тысяч евро

В 2023 году средний долг по окончании обучения для английских студентов составлял около 47 000 фунтов стерлингов (54 124 евро), согласно данным исследовательского брифинга Библиотеки Палаты общин под названием Student Loan Statistics, датированного декабрем 2023 года.

Средний долг в остальной части Великобритании для когорты студентов 2023 года был гораздо ниже, чем в Англии. В Уэльсе он составлял 35 800 фунтов стерлингов (41 141 евро), в Северной Ирландии - 24 500 фунтов стерлингов (28 155 евро), а в Шотландии - 15 400 фунтов стерлингов (17 968 евро).

Данные Student Loans Company и GOV.UK показывают, что средний остаток по кредитам на высшее образование при переходе к погашению увеличился с £10 050 (€14 686) в 2007 году до £44 940 (€51 667) в 2023 году.

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Англия занимает 1-е место по среднему долгу студентов

Если рассматривать другие европейские страны, то в Англии зафиксирован самый высокий средний долг по окончании учебы. По данным ОЭСР, средний долг студента по окончании обучения в 2019/20 учебном году составил 51 367 евро в Англии. В Норвегии он составлял 27 491 евро, в Дании - 14 907 евро, в Финляндии - 14 807 евро. Средний долг студента по окончании вуза в Нидерландах в 2017/18 учебном году составлял 16 227 евро.

Страны с высокой платой за обучение также являются странами с самым высоким уровнем задолженности студентов по окончании обучения, говорится в докладе ОЭСР. "Однако в скандинавских странах, где плата за обучение низкая или отсутствует, уровень задолженности студентов по окончании обучения может быть высоким, поскольку расходы на проживание высоки", - добавляется в докладе.

В Англии студенты берут в долг 23 млрд евро в год

В настоящее время около 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений в Англии ежегодно получают кредиты на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов (23 миллиарда евро) в год. В конце 2022-23 учебного года общая задолженность английских студентов высших учебных заведений и студентов из стран ЕС, обучающихся в Англии, перед государством достигла 205,6 млрд фунтов стерлингов (236,3 млрд евро). В 2017-18 годах эта сумма составляла около 100 миллиардов.

За последние три года прирост составил более 20 миллиардов фунтов стерлингов (23 миллиарда евро). Ожидается, что в середине 2040-х годов задолженность по студенческим кредитам достигнет 460 миллиардов фунтов стерлингов (в ценах 2021-22 годов), говорится в исследовательском брифинге.

Погашение студенческих кредитов

В Англии 66 % студентов из первой когорты с большими выплатами (2002 год) полностью погасили свой кредит; этот показатель снизился до 33 % для когорты 2010 года, до 23 % - для когорты 2012 года и 7 % - для когорты 2016 года, согласно исследовательскому брифингу, основанному на данных Student Loans Company.

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По состоянию на апрель 2023 года, 35% студентов из когорты 2021 года находились в Великобритании и выплачивали свои кредиты на тот момент. Около 42 % из когорты 2021 года работали в Великобритании, но зарабатывали меньше порогового уровня и, следовательно, не выплачивали кредит. Этот показатель снизился до 11-12 % для когорт 2015 года и более ранних.

Стоит ли оно того?

Важным вопросом остается то, стоит ли учиться в университете или нет. Полезную информацию можно получить, изучив влияние университетского диплома на поиск работы и среднюю зарплату.

В 2022 году 86,7 % выпускников высших учебных заведений в возрасте 18-34 лет в ЕС были трудоустроены, в то время как среди выпускников среднего звена этот показатель составил 74,2 %, согласно данным Евростата.

Недавние выпускники - это те, кто получил высшее образование в период от одного до пяти лет назад и не продолжает обучение.

Уровень образования основан на Международной стандартной классификации образования (МСКО) и включает в себя:

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● Низкий: дошкольное, начальное и первый этап среднего образования (уровни МСКО 0-2);

● Средний: второй этап среднего и послесреднего нетретичного образования (уровни МСКО 3 и 4);

● Высокий: третичное образование (уровни МСКО 5-8). Сюда входят государственные и частные университеты, колледжи, институты технической подготовки и профессионально-технические училища.

Как различается занятость недавних выпускников в зависимости от уровня образования?

Разрыв в трудоустройстве между выпускниками высших учебных заведений и выпускниками средних и высших учебных заведений составил 12,5 процентных пункта (п.п.) в ЕС. Это говорит о том, что высшее образование помогает найти работу после окончания вуза.

За исключением Исландии, уровень трудоустройства выпускников высших учебных заведений во всех странах был выше, чем выпускников высших и послесредних учебных заведений.

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В 2022 году разрыв между двумя уровнями образования сильно варьировался: от -0,8 п. п. в Исландии до 31,2 п. п. в Румынии.

В девяти странах этот разрыв превышал 20 п. п. В основном это балканские или восточноевропейские страны. Также 18 п. п. он составлял во Франции и Испании.

В Великобритании в 2018 году разница составляла 8,7 п. п.

В некоторых странах, таких как Чехия, Норвегия, Нидерланды, Португалия и Германия, разрыв между двумя уровнями образования в сфере занятости был ниже 6 п. п.

Зарабатывают ли выпускники университетов больше?

Да, зарабатывают. Однако в разных странах Европы этот показатель существенно различается. В одних странах выпускники университетов получают значительно больше, чем не выпускники, в других разрыв в заработке между ними меньше.

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В 2022 году медианный эквивалентный чистый доход для работающих полный рабочий день (16-64 года) составлял 26 304 евро, в то время как для людей со средним уровнем образования этот показатель был равен 18 876 евро.

Эквивалентный чистый доход - это общий доход домохозяйства после уплаты налогов и других вычетов, который можно потратить или сберечь. Он учитывает распределение доходов, а также размер и состав домохозяйства.

Не столько чистые доходы, сколько их соотношение между уровнями образования дает полезную информацию при сравнении стран.

На графике ниже показано, как сильно различается роль образования в зарплате в Европе.

В 2018 году соотношение высокого и среднего уровня образования в медианном эквиваленте чистого дохода варьировалось от 1,08 в Норвегии до 1,69 в Румынии. В ЕС это соотношение составило 1,39, то есть люди с высшим образованием зарабатывали на 39 % больше, чем люди со средним уровнем образования.

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Разрыв в доходах невелик в скандинавских странах

В скандинавских странах - Норвегии, Дании и Швеции - зафиксирован самый низкий коэффициент, что говорит о меньшей значимости уровня образования по сравнению с другими странами. В Финляндии он также составил 1,28.

В Великобритании этот коэффициент составил 1,33 (данные 2018 года).

Неудивительно, что этот разрыв увеличивается между высоким и низким уровнем образования. В ЕС он составлял 1,7.

Однако в скандинавских странах и Нидерландах разрыв в заработке между высоким и низким уровнем образования все еще не был существенным. В Дании и Норвегии этот показатель составил 1,27, за ними следуют Нидерланды (1,33) и Финляндия (1,39). В Великобритании он составил 1,58.