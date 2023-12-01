Сколько денег нужно для счастья? Европейцы довольствуются меньшим

Счастливые часов не наблюдают - они считают деньги. Так сколько же нужно зарабатывать, чтобы почувствовать себя счастливым? Разбирается и анализирует Euronews Business.

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Можно ли купить счастье за деньги? Скорее да, чем нет, и это лишь вопрос конкретной суммы, показывают недавние исследования.

В США в это верят 6 из 10 респондентов, согласно опросу, проведённому аналитическим центром Harris Poll по заказу финансовой компании Empower. Американские миллениалы (поколение, родившееся в период с 1981 по 1996 годы) даже назвали цену: им нужна годовая зарплата в размере $525 000 (€480 700), чтобы почувствовать себя "финансово счастливыми".

Но в среднем же американцы готовы довольствоваться суммой, которая почти вдвое меньше вышеобозначенной - $284 167 в год. Поколение Z просит $128 000, поколение X - $130 000. А бумеры говорят, что им хватит и $124 000.

Если измерять счастье финансовым мерилом, то американцы считают, что оно равнозначно чистому состоянию в 1,2 миллиона долларов (1,1 миллиона евро).

Европейцы не столь притязательны: жители Западной Европы и Скандинавии утверждают, что 100 000 долларов (91 561 евро) годового дохода стали бы "поворотным моментом" в оценке удовлетворённости жизнью; сумма побольше изменила бы оценку их реальной жизни на положительную, как говорят результаты исследования Университета Пердью от 2018 года. В восточноевропейских странах обозначенный опрошенными "денежный порог" была гораздо ниже - в 45 000 долларов (41 202 евро).

Однако в этом исследовании также утверждается, что эмоциональное благополучие растёт только на пару с доходом до 50 000 в Западной и 35 000 долларов в Восточной Европе. Имея больше денег, люди вряд ли почувствуют себя счастливее, полагают социологи.

Но следует помнить, что это исследование проводилось несколько лет назад. Поэтому Euronews Business скорректировал эти цифры с учётом инфляции. Так мы выяснили, что сегодня эта сумма составляет около 58 205 евро для жителей Западной и 40 690 евро для жителей Восточной Европы.

Что же такое "финансовое счастье"?

Как говорят авторы исследования, проведённого в США, "финансовое счастье" приносит опрошенным свободу, безопасность и чувство облегчения.

Для 67 % респондентов "финансовое счастье" равносильно возможности вовремя оплачивать счета, для 65 % - жить без долгов, для 54 % - позволять себе пользоваться предметами роскоши ежедневно, а для 45 % - просто иметь свой собственный дом.

Для более чем половины людей также важны расходы на времяпровождение с близкими, а для 37 % - выход на пенсию по собственному желанию. Четверо из пяти опрошенных американцев согласны с тем, что "финансовое счастье" может поправить их здоровье, повысить продуктивность и креативность на работе. 73 % добавили, что они отказались бы от социальных сетей, если бы это приносило "финансовое счастье". При этом 73 % сетуют на то, что испытывают "финансовый стресс".

Что же касается жителей Европы, то тут дела обстоят несколько хуже, если верить данным опроса, о котором мы писали недавно. Он показал, что 85 % европейцев либо находятся в затруднительном финансовом положении, либо вынуждены тщательным образом контролировать свои расходы.

Богатый значит счастливый?

Впрочем, наличие большого количества денег само по себе не приносит счастья, хотя и служит подспорьем. Так, счастливыми себя называют 81 % европейцев с личным доходом от 100 000 евро, и 75 %, зарабатывающих меньше этой суммы (но которых всё же можно отнести к категории богатых).

Однако самые финансово обеспеченные респонденты в большей степени довольны своей работой (73 %), чем те, у кого доход менее 100 000 евро в год (65 %).

Имеет значение и возраст: более зрелые состоятельные люди получают больше удовлетворения от жизни, чем молодёжь до 35 лет, говорится в исследовании. Состоятельные люди в Западной Европе счастливее, чем в Восточной. Ещё один фактор - занятие спортом, хотя это, вероятно, справедливо для всех, вне зависимости от доходов и демографических характеристик.

Где в мире счастье стоит дороже?

Данные исследования Университета Пердью, скорректированные с учётом коэффициента покупательной способности, показывают, что самый высокий желаемый для счастья доход нужен в Иране (219 837 евро) и в Норвегии (107 969 евро). В Европе же на первом месте Швейцария (106 154 евро).