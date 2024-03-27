Студентам обещают "европейскую степень"

Университеты стран ЕС готовятся присуждать выпускникам признаваемую по всему Союзу «европейскую степень». Брюссель называет это очередным шагом в деле евроинтеграции

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Высшие учебные заведения всех 27 стран Союза объединят свои усилия, чтобы разработать совместные программы для выдачи дипломов, которые будут признаваться по всему блоку. Брюссель считает это очередным важным шагом в деле евроинтеграции:

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

Я убежден, что это следующий большой шаг в процессе создания Европы, которая понятна всем. Европейская степень найдет свое место рядом с Шенгеном, рядом с Эразмусом, рядом с единым рынком, рядом с евро, как ещё одно конкретное европейское достижение.

Но чтобы получить степень, студентам придется учиться более чем в одной стране ЕС. Для этого потребуется дополнительное финансирование, которое пока не предусмотрено. Зато Еврокомиссия обещает обеспечить доступ к этой программе для молодёжи из всех социальных слоёв, а не только детям элит, и из всех стран.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

Я думаю, мы делаем здесь сегодня нечто противоположное элитарному подходу.

Еврокомиссар по образованию Илиана Иванова:

Это всеобъемлющая программа, открытая для всех, для любого университета, для студентов из любого государства-члена ЕС.

Брюссель заявляет, что эта инициатива дополнит Erasmus+, возможно, самую известную учебную программу ЕС, которая имеет огромный инвестиционный потенциал в 26,2 млрд евро на 6 лет. В рамках этой программы студенты могут получать до 390 евро в виде ежемесячных стипендий.

Но учреждению европейской степени может помешать то, что в настоящее время не существует автоматического признания академических дипломов в масштабах ЕС. Некоторые страны-члены также указывают, что системы образования находятся в национальной компетенции, и Еврокомиссия посягать на это не вправе.