By Piero Cingari

Стоимость акций американских технологических компаний, входящих в Nasdaq 100, достигла нового исторического максимума 19 декабря, побив рекорд 2021 года. Euronews Business выясняет, почему у их европейских конкурентов дела идут не столь хорошо.

РЕКЛАМА

Еще более удивительно то, что этот рекордный показатель был достигнут при сохранении процентных ставок в США на уровне 5,5% - фактора, который, как полагали многие, станет непреодолимым тормозом для ралли (быстрого роста стоимости активов) Nasdaq 100.

За прошедший год американский технологический индекс вырос на впечатляющие 55%, что стало лучшим показателем со времен технологического бума доткомов в 1999 году.

Между тем, по другую сторону Атлантики технологический индекс Euro Stoxx вырос на 33% за год, но он по-прежнему примерно на 10% ниже своих предыдущих максимумов 2021 года.

Из этого вытекает вопрос: почему котировки европейских технологических гигантов отстают от американских?

Ответ кроется в цифрах и неоспоримом доминировании американских технологических компаний на мировой арене, особенно в таких секторах как искусственный интеллект, полупроводники и электромобили.

Семь крупнейших технологических компаний США, часто называемых "Великолепной семеркой", в которую входят Alphabet Inc (Google), Amazon.com Inc, Apple Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corp, Nvidia Corp и Tesla Inc, могут похвастаться совокупной рыночной стоимостью, превышающей ошеломляющие 12 триллионов долларов (11 трлн евро).

Для сравнения, их стоимость почти эквивалентна совокупному валовому внутреннему продукту четырех крупнейших европейских экономик: Германии, Великобритании, Франции и Италии (13 трлн долларов).

Если сравнивать семь крупнейших европейских технологических компаний, то их совокупная рыночная капитализация составляет всего 705 млрд долларов, что примерно в 20 раз меньше по сравнению с конкурентами из США.

Что касается выручки, то за последние 12 месяцев "Великолепная семерка" заработала потрясающие 1 720 миллиардов долларов, в то время как их европейские коллеги - всего 133 миллиарда долларов.

Однако важно отметить, что технологическое доминирование Соединенных Штатов не является недавним событием; оно было преобладающей тенденцией на протяжении более десяти лет.

За последнее десятилетие среднегодовые темпы роста доходов крупнейших американских технологических компаний составили впечатляющие 27%, в то время как европейские технологические компании отставали от них со средним годовым ростом доходов всего на 10%.

Американские технологические компании неизменно опережают своих европейских конкурентов во всех ключевых отраслях. Например, в июне 2000 года рыночная капитализация финской компании Nokia составляла 300 миллиардов евро, что в 15 раз превышало рыночную стоимость Apple (20 млрд евро). Если перенестись в декабрь 2023 года, то рыночная стоимость Apple превысит 3 триллиона долларов, что в 175 раз больше, чем у Nokia.

Даже в автомобильном секторе, гордости немецкой экономики, европейские компании играют в догонялки с конкурентами из США.

Tesla с рыночной стоимостью 817 миллиардов долларов сейчас более чем в 10 раз больше ведущего немецкого автопроизводителя Volkswagen AG.

Не будем забывать и о полупроводниковой промышленности. Крупнейший в Европе производитель микросхем холдинг ASML в пять раз меньше Nvidia Corp, если сравнивать их рыночную стоимость.

В заключение следует отметить, что причины, по которым европейские технологические компании не могут конкурировать со своими американскими коллегами, кроются в давней тенденции американского доминирования в высокотехнологичных отраслях. Чтобы преодолеть этот разрыв, Европе необходимо уделять приоритетное внимание инновациям, вкладывать значительные средства в исследования и разработки, создавать более благоприятные условия для технологических стартапов.