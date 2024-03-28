Цены на какао бьют рекорды. Нужно запасаться шоколадом?

Цены на какао неуклонно растут из-за неурожаев, вызванных экстремальными погодными условиями в основных странах-производителях какао в Западной Африке.

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Во вторник цены на какао ненадолго поднялись до исторических максимумов, превысив отметку в 10 000 долларов (9 234,3 евро) за тонну, а в среду утром вернулись на уровень 9 622 доллара за тонну после неурожая в ключевых странах-производителях какао, таких как Гана и Кот-д'Ивуар. В Камеруне, еще одной стране-производителе какао, также наблюдаются во многом схожие условия.

За последнюю неделю урожай вырос на 19,8%, а в этом месяце - на 42,4%. За последний год цены на какао подскочили примерно на 231%.

Какао широко используется в производстве шоколадных и кондитерских изделий, а побочные продукты, такие как зерна какао, масло какао, шелуха и мякоть какао-стручков, также используются для производства безалкогольных напитков, алкоголя, уксуса, косметики, пищевых добавок, ароматизаторов и многого другого.

Однако из-за того, что шоколад является самым распространенным продуктом из какао, рост цен на него привел к росту беспокойства по поводу повышения цен на шоколад, а также его нехватки.

Почему растут цены на какао?

В последние несколько месяцев цены на какао стремительно растут из-за того, что урожай в западноафриканских странах, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, оказался хуже, чем ожидалось, что привело к сокращению поставок какао по всему миру.

В основном это связано с погодным феноменом Эль-Ниньо, который вызвал не по сезону обильные осадки в декабре прошлого года, в результате чего болезнь черных стручков нанесла большой ущерб урожаю. Сочетание изменения климата и продолжения действия Эль-Ниньо также привело к экстремальной жаре в последующие месяцы, что еще больше подорвало урожай.

Эль-Ниньо особенно сильно влияет на какао и другие культуры, поскольку усиливает сухие, пыльные ветры из пустыни Сахара, которые влияют на доступ солнечного света к культурам. Поскольку какао - культура, особенно чувствительная к засухе, более суровая и засушливая погода может особенно негативно сказаться на урожае.

Старение деревьев какао также способствует снижению урожая, поскольку они более подвержены болезням. Это также означает, что их содержание обходится дороже, поэтому некоторые фермеры решили отказаться от старых деревьев какао и ферм в пользу более зеленых пастбищ.

Нелегальная добыча полезных ископаемых в регионах Западной Африки также резко возросла из-за богатых месторождений металлов и минералов, таких как золото, уран, железная руда, алмазы и другие. Это привело к массовой потере пахотных земель из-за вырубки лесов, а также к ухудшению качества водоемов.

Растущие цены на какао, похоже, не приносят выгоды фермерам, которые все еще борются с ростом производственных затрат и снижением урожайности. Поэтому некоторые фермеры решили продать свои какао-фермы и земли горнодобывающим компаниям.

Что это значит для производителей шоколада?

По сообщениям, несколько какао-заводов в Гане и Кот-д'Ивуаре сократили или прекратили переработку какао-бобов из-за того, что их закупка стала слишком дорогой.

Кроме того, регулятор какао-производства Кот-д'Ивуара сообщил, что ожидает снижения среднего урожая в стране, начиная с апреля, примерно на 33% до 400 000 метрических тонн. Если это так, то это будет значительным снижением по сравнению с прошлогодними 600 000 метрических тонн.

Аналогичным образом, Гана также объявила, что прогноз производства какао в этом году составит около 650 000 тонн, по сравнению с 850 000 тонн в прошлом году.

Производитель шоколада Hershey's уже предупредил, что рекордно высокие цены на какао, вероятно, повлияют на рост прибыли в этом году.

Как сообщает BBC, главный исполнительный директор Hershey's Мишель Бак заявила на встрече с аналитиками: "Мы не можем говорить о будущем ценообразовании, но учитывая то, на каком уровне находятся цены на какао, мы будем использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты, включая ценообразование, как способ управления бизнесом".

Компания Mondolez, владелец Cadbury, Oreo и Toblerone, также повысила цены на шоколад на 15% в 2023 году и заявила, что, скорее всего, продолжит делать это, чтобы достичь прогнозируемых доходов в этом году. Компания также отметила, наряду с ценами на какао, рост цен на сахар как одну из ключевых проблем предстоящего года.

Финансовый директор компании, Лука Зарамелла, сказал: "Ценообразование, безусловно, является ключевым компонентом этого плана. Его вклад будет немного меньше, чем в 2023 году, но выше, чем в среднем по году", сообщает AP.

Производители шоколада в предвкушении пасхальных продаж

Предстоящие пасхальные продажи шоколада, вероятно, ослабят беспокойство производителей шоколада, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку некоторые производители уже подняли цены на пасхальные яйца и кроликов.

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Компания Which?, занимающаяся потребительскими услугами и исследованиями, сообщила, что такие бренды, как Toblerone и Lindt, уже подняли цены на своих популярных шоколадных кроликов и яйца примерно на 50% по сравнению с 2023 годом. Размеры некоторых сладостей также уменьшились, поскольку производители продолжают искать способы сократить расходы.

Некоторые производители, такие как Hershey's, чтобы компенсировать повышение цен на шоколад, увеличивают продажи продуктов, не содержащих какао, например, печенья и крема, а также мармеладных мишек и других конфет.

Однако в этом году потребители могут быть более осторожными в отношении праздничных и неосновных расходов из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни. Это может привести к снижению пасхальных продаж, так как покупатели будут более осмотрительны и будут искать более выгодные предложения.