Еврокомиссия обнародовала предварительный список четырех технологических областей, которые рискуют быть использованы для поддержки авторитарных режимов и нарушения прав человека

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Высокоточные микросхемы, системы искусственного интеллекта, квантовые вычисления и генная инженерия... Брюссель выясняет, представляет ли экспорт и импорт этих технологий угрозу для безопасности Евросоюза.

В ходе внутреннего анализа Еврокомиссия проведет тесные и интенсивные консультации с 27 странами-членами, специалистами и частным сектором, чтобы весной представить окончательный список таких технологий, представляющих повышенный риск.

Это может открыть путь к введению ограничений, включая запрет на торговлю и получение инвестиций, хотя любой такой шаг, безусловно, встретит сопротивление со стороны некоторых столиц, не желающих, чтобы Брюссель вмешивался в вопросы национальной безопасности.

Представленная во вторник подборка является первым ощутимым результатом стратегии "снятия рисков", разработанной председателем Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен поставила задачу уменьшить количество уязвимых мест и зависимостей, накопленных блоком за несколько десятилетий благодушного отношения к свободному рынку.

Изначально фон дер Ляйен предложила "снимать риски" в отношениях Брюсселя с Пекином, которые ухудшились из-за преследования уйгуров в Синьцзяне, пандемии COVID-19, войны России против Украины и сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе.

Примечательно, что Китай в документе, опубликованном во вторник, не упоминается по имени, хотя его тень нависает над беспрецедентной процедурой рассмотрения технологий через призму безопасности.

ЕС и его союзники по G7 обвиняют КНР в том, что она усилила репрессии против собственных граждан, а в международных отношениях ведет себя более агрессивно, часто прибегая к нажиму, ответным мерам и дезинформации.

Однако отношения с Китаем - это коварный путь, поскольку эта страна контролирует важнейшие доли сырья и промышленных товаров, необходимых для декарбонизации и модернизации экономики, включая солнечные батареи, аккумуляторы и электромобили, и не стесняется лишать всего этого своих критиков.

'Игрок, а не игровая площадка'

Брюссель хочет создать стратегические запасы на случай, если ЕС станет жертвой такого рода давления.

"В настоящее время технологии находятся в центре геополитической конкуренции. ЕС хочет быть игроком, а не игровой площадкой, - заявила на презентации вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова. - Это не направлено против какой-либо страны".

"Мы делаем то, что, по нашему мнению, отвечает общим интересам наших сограждан, - сказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. - Когда мы видим риск чрезмерной зависимости и разрыва логистических цепочек, который могут быть для нас критически важными, мы принимаем меры, мы не ждем".

Представленные во вторник оценки рисков призваны дать более полное представление о четырех ключевых технологических областях, которые были отобраны с учетом их постоянно развивающегося, трансформирующегося характера и "неминуемой" возможности их использования в военных целях и для нарушения прав человека, например, для массовой слежки. К ним относятся:

Передовые полупроводники , включая микроэлектронику, фотонику, высокочастотные микросхемы и оборудование для производства полупроводников.

, включая микроэлектронику, фотонику, высокочастотные микросхемы и оборудование для производства полупроводников. Искусственный интеллект , включая высокопроизводительные вычисления, облачные и пограничные вычисления, аналитику данных, компьютерное зрение, обработку языка и распознавание объектов.

, включая высокопроизводительные вычисления, облачные и пограничные вычисления, аналитику данных, компьютерное зрение, обработку языка и распознавание объектов. Квантовые технологии , включая квантовые вычисления, квантовую криптографию, квантовые коммуникации, квантовое зондирование и радиолокацию.

, включая квантовые вычисления, квантовую криптографию, квантовые коммуникации, квантовое зондирование и радиолокацию. Биотехнологии, включая методы генетической модификации, новые геномные разработки, генный привод и синтетическую биологию.

Страны-члены ЕС, эксперты и представители частного сектора будут участвовать в этом внутреннем анализе и представлять свои отзывы, комментарии и, в идеале, конфиденциальную информацию. Все это может дать более полное представление о "подводных камнях" и побочных эффектах применения этих технологий.

По результатам консультаций весной Брюссель представит окончательный список наиболее чувствительных технологий, который может оказаться короче вышеупомянутой подборки.

Параллельно будут вестись переговоры по шести другим "критическим" технологическим областям. Риски в них могут быть подвергнуты оценке не сразу, а когда-нибудь в будущем. В эту группу входят многие известные технологии, такие как виртуальная реальность, кибербезопасность, сенсоры, космическая навигация, ядерные реакторы, водородная энергетика, аккумуляторы, беспилотники и робототехника.

"Будьте уверены, что мы продолжим, нацелившись на все остальное", - сказал Бретон журналистам.

Контроль и отбор

Что произойдет после публикации окончательного списка, можно только гадать. Высшие должностные лица Еврокомиссии назвали три варианта: продвижение отечественных альтернатив, партнерство со странами-единомышленниками и защита от экономических угроз. Именно в рамках последнего варианта - защиты - блок может ввести торговые ограничения.

В начале этого года Нидерланды заблокировали экспорт передовых микрочипов, предназначенных для Китая, сославшись на то, что они могут быть использованы в "нежелательных" целях. Решение Нидерландов повлияло на разработку Еврокомиссией первой в истории стратегии экономической безопасности, принятой в июне.

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В рамках этой стратегии исполнительная власть разрабатывает механизм проверки инвестиционных проектов, которые компании ЕС осуществляют за пределами блока. Этот инструмент, который должен быть представлен до конца года, будет применяться только к инвестициям с высоким риском утечки ноу-хау и угроз безопасности.

Оба пути - ужесточение экспортного контроля и проверка утекающих за границу инвестиций - наверняка натолкнутся на сопротивление некоторых стран-членов, которые не хотят изоляции Китая, опасаясь потерять доступ к его прибыльному рынку.

Недавно начатое Еврокомиссией антисубсидиарное расследование в отношении электромобилей китайского производства получило неоднозначную оценку в Берлине. "Наша экономическая модель должна основываться не на протекционизме, а на привлекательности наших товаров", - заявил на прошлой неделе в интервью канцлер Германии Олаф Шольц.

Тем не менее, сам факт того, что Брюссель открыто говорит о торговых потоках в терминах национальной безопасности, отражает сейсмическое изменение мышления на континенте, где открытые рынки и низкие тарифы когда-то рассматривались как неотъемлемая часть либеральной демократии.

Эта наивность, похоже, почти полностью исчезла, и на смену ей пришло жесткое видение мира, в котором технологии безжалостно определяют передовиков и отстающих.

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"В целом эти жесткие меры демонстрируют готовность западных стран к вмешательствам, которые еще несколько лет назад были немыслимы, - сказала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре. - Однако заставить компании принять меры по снижению рисков, скорее всего, окажется непросто. Несмотря на шумиху по поводу снижения рисков, две трети компаний ЕС не планируют уходить из Китая".

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