Конфликт на Ближнем Востоке раздувает нефтяные цены

By Euronews

После удара по Ирану, как сообщают американские источники, израильского, нефть и золото дорожают.

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Золото и нефть подскочили в цене после атаки на Иран, которую источники в США называли "израильским ответом".

Стоимость барреля эталонной марки Brent выросла более чем на 4 процента на фоне опасений о сбоях цепочки поставок (Иран - третий по величине производитель нефти в ОПЕК; если конфликт с Израилем наберет обороты, в поставках топлива действительно могут возникнуть сбои).

"Цены на нефть ненадолго превысили отметку 90 долларов за баррель, но затем снизились, а золото приблизилось к историческим максимумам", - комментирует Расс Моулд, директор по инвестициям AJ Bell. Цена на золото действительно выросла до 2 411,09 долларов за унцию на ранних торгах в пятницу, так как инвесторы массово обратились к активу, который рассматривается как безопасная гавань.

"Финансовые рынки пережили сложную неделю из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после сообщений о взрывах и возможном израильском авиаударе в Иране. Это добавило беспокойства инвесторам после разочаровывающих корпоративных доходов и недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы", - заявили рыночные аналитики IG в канун выходных.

Центральные банки будут внимательно следить за дальнейшими колебаниями на сырьевых рынках, поскольку рост цен на нефть может повлиять на инфляцию и, как следствие, на монетарную политику Европейского центрального банка.

В понедельник Гедиминас Симкус, представитель ЕЦБ от Литвы, заявил, что геополитические потрясения, в частности, эскалация конфликта между Израилем и Ираном, могут привести к отмене запланированного на июнь снижения ставки Европейского центробанка.