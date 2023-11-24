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Диджитализация малого и среднего бизнеса: передовые технологии на Huawei Connect 2023

Диджитализация малого и среднего бизнеса: передовые технологии на Huawei Connect 2023
Авторское право euronews
By Chris Burns
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На выставке Huawei Connect 2023 мы рассмотрим передовые технологии и узнаем, как малые и средние предприятия могут внедрять"цифру" и обеспечивать устойчивое развитие, обратив особое внимание на возобновляемые источники энергии и инновации в области ИИ.

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Какие новейшие технологии могут быть использованы малыми и средними предприятиями для диджитализации и экологичности? Репортер Крис Бернс посетил Huawei Connect 2023 в рамках Парижской выставки, чтобы выяснить это.

Среди основных докладчиков был Дрис Эйк, директор по вопросам политики SolarPower Europe, который рассказал о том, как возобновляемая энергетика растет и становится все более «умной» благодаря улучшению системной интеграции, сетей, накопителей и батарей.

Крис совершил экскурсию по выставочным стендам мероприятия вместе с Кеннетом Фредриксеном, старшим вице-президентом Huawei Europe, познакомившись с некоторыми ключевыми цифровыми решениями для малых и средних предприятий, в том числе в области энергетики, розничной торговли, транспорта и производства.

Мы увидим, как автоматизированные управляемые транспортные средства, или AGV, помогают  лучше ориентироваться на складах. Мы также рассмотрим сферу розничной торговли, где в покупательские тележки добавлены сканеры и экраны, а этикетки товаров на полках магазинов можно обновлять несколькими нажатиями в приложении.

На одном из стендов, посвященных искусственному интеллекту, Крис позирует, чтобы создать свой аватар, который затем сопрягается с другим аватаром в системе. Репортер Euronews также делится фрагментом Euronews Debate о том, как преодолеть цифровой разрыв среди малых и средних предприятий Европы.

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Huawei Устойчивое развитие Оцифровка Новые технологии