"Летающие пожарные" раздали подарки пациентам детских больниц Афин

Члены пожарной бригады превратили обычный день в детской больнице «Агия София» в Афинах в настоящий праздник, подарив маленьким пациентам порцию рождественского волшебства.

В красных шапках и с сияющими улыбками они появились на крыше больницы, а один из пожарных — переодетый в Санта-Клауса — спустился с высоты на кране, доставляя подарки детям, которые не могли покинуть свои палаты.

Родители и малыши с восторгом наблюдали за этим зрелищем с балконов и окон. Фасад больницы, украшенный огнями и свечами, усиливал атмосферу чуда и радости.

"Сегодня особенный день, — сказал Манолис Папасавас, заведующий детской онкологической больницей имени Марианны Вардинояннис (ELPIDA) — Каждый год пожарная бригада приезжает к нам и дарит детям подарки необычным способом. Мы черпаем силы у детей, ведь они — настоящие борцы за жизнь. В эти дни мы стараемся сделать их пребывание максимально праздничным".

Мероприятие является частью установившейся традиции: пожарные посещают больницы по всей Греции Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Пожарные раздали подарки детям, которые были в восторге от столь впечатляющего зрелища.

Добровольцы звонили в колокола, добавляя звуки радости к общей картине. Дети сияли от восторга, встречая Санта-Клауса и его помощников.

"Для нас очень трогательно дарить радость детям, — сказал генерал-лейтенант Теодорос Вагиас, начальник пожарной бригады. — От имени всех пожарных мы передаём нашу любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Счастливых праздников всем!"

Это мероприятие является частью установившейся традиции посещения пожарными больниц по всей Греции во время праздников, чтобы оказать поддержку и подарить радость детям, столкнувшимся с серьёзными заболеваниями.