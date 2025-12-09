Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Летающие пожарные" раздали подарки пациентам детских больниц Афин

Летающий Дед Мороз из пожарной охраны раздал подарки госпитализированным детям
Летающий Дед Мороз из пожарной охраны раздал подарки госпитализированным детям Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пожарные в костюмах Санта-Клаусов, как и каждый год, поднимались на каждый этаж с помощью подъемного крана, чтобы доставить радость больным детям

Члены пожарной бригады превратили обычный день в детской больнице «Агия София» в Афинах в настоящий праздник, подарив маленьким пациентам порцию рождественского волшебства.

В красных шапках и с сияющими улыбками они появились на крыше больницы, а один из пожарных — переодетый в Санта-Клауса — спустился с высоты на кране, доставляя подарки детям, которые не могли покинуть свои палаты.

Родители и малыши с восторгом наблюдали за этим зрелищем с балконов и окон. Фасад больницы, украшенный огнями и свечами, усиливал атмосферу чуда и радости.

"Сегодня особенный день, — сказал Манолис Папасавас, заведующий детской онкологической больницей имени Марианны Вардинояннис (ELPIDA) — Каждый год пожарная бригада приезжает к нам и дарит детям подарки необычным способом. Мы черпаем силы у детей, ведь они — настоящие борцы за жизнь. В эти дни мы стараемся сделать их пребывание максимально праздничным".

Мероприятие является частью установившейся традиции: пожарные посещают больницы по всей Греции
Мероприятие является частью установившейся традиции: пожарные посещают больницы по всей Греции Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Пожарные раздали подарки детям, которые были в восторге от столь впечатляющего зрелища.

Добровольцы звонили в колокола, добавляя звуки радости к общей картине. Дети сияли от восторга, встречая Санта-Клауса и его помощников.

"Для нас очень трогательно дарить радость детям, — сказал генерал-лейтенант Теодорос Вагиас, начальник пожарной бригады. — От имени всех пожарных мы передаём нашу любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Счастливых праздников всем!"

Это мероприятие является частью установившейся традиции посещения пожарными больниц по всей Греции во время праздников, чтобы оказать поддержку и подарить радость детям, столкнувшимся с серьёзными заболеваниями.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Международная выставка «100 presepi in Vaticano» представляет рождественские вертепы со всего мира

Новые удары российских беспилотников по Сумской области Украины, жителей эвакуируют из-за пожаров

Сотни Санта-Клаусов бегут по Михендорфу в Германии в ежегодном рождественском забеге