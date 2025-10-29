Президент Южной Кореи подарил Трампу золотую корону. Сеул и Вашингтон заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. В городе Кёнджу американского лидера встретили с воинскими почестями и роскошными подарками.

Трампу вручили копию исторической золотой короны Южной Кореи. Он также стал первым американским лидером, удостоенным высшей награды Южной Кореи - Большого ордена Мугунхва - в знак признания его усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее Трамп заявлял о возможности продлить свое пребывание в Южной Корее для встречи лидером КНДР с Ким Чен Ыном, но в среду заявил об "очень плотном графике". Накануне визита Трампа КНДР провела испытание крылатой ракеты.

В ответ на ракетное испытание Северной Кореей Трамп отмахнулся от этой разработки, сказав: "Они запускают ракеты уже несколько десятилетий, верно?"

Ли похвалил Трампа за готовность к диалогу с лидером Северной Кореи, выразив надежду, что Ким увидит "истинные намерения и сердце" Трампа.

Трамп пожимает руку президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну во время церемонии награждения в Национальном музее Кенджу в Кёнджу, Южная Корея. AP Photo

Торговая сделка между Южной Кореей и США

Южная Корея достигла договоренности по деталям торгового соглашения с США. Об этом журналистам сообщил глава администрации президента по вопросам политики Ким Ён Бом после двусторонней встреч Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа.

Согласно этому заявлению, стороны договорились об инвестициях Южной Кореи в США. 200 млрд долларов будут вложены наличными, а 150 млрд долларов - в рамках сотрудничества в области судостроения, которое будет возглавляться южнокорейскими компаниями.

Инвестиции в размере 200 млрд долларов рассчитаны на много лет, годовой объем будет ограничен 20 млрд долларов. Таким образом найдено решение главной проблемой для правительства Южной Кореи, которое ранее заявило, что не может позволить выплату 350 млрд долларов сразу.

В рамках соглашения пошлины на импорт южнокорейских автомобилей в США будут снижены до 15%.

Дональд Трамп подтвердил, что стороны договорились: "Мы это сделали".

Ранее, комментируя торговые отношения со странами Азии, Трамп сообщил, что торговая сделка с Южной Кореей "будет завершена очень скоро".

В преддверии саммита АТЭС, который состоится в четверг, Трамп встретился с представителями бизнеса и заявил, что подписал "прорывные соглашения" с Малайзией, Камбоджей и Японией во время своего визита в Азию.

Главным препятствием на пути к достижению соглашения оставалось требование Трампа об инвестировании Южной Кореей 350 миллиардов долларов в США.

Корейские официальные лица заявляли, что вложение наличных денег может дестабилизировать их собственную экономику, и вместо этого они предпочли бы предоставлять займы и гарантии по займам. Стране также понадобится своп-линия для управления потоком своей валюты в США.

Выступая на форуме перед приездом Трампа, Ли предостерег от торговых барьеров. "В то время как протекционизм и национализм растут, а страны сосредоточены на своем немедленном выживании, такие слова, как сотрудничество, сосуществование и инклюзивный рост, могут показаться пустыми", — сказал он. "Однако, как это ни парадоксально, именно в такие кризисные времена роль АТЭС как платформы солидарности становится все ярче".

На этом фоне в среду американская облачная вычислительная платформа Amazon Web Services (AWS) объявила о планах инвестировать в Южную Корею еще более 5 млрд долларов в дополнение к уже обещанным 4 млрд.

После августовского сближения позиций в Белом доме между Сеулом и Вашингтоном обострилась напряженность, в частности в связи с рейдом Иммиграционной и таможенной полиции США на завод Hyundai в штате Джорджия в сентябре.

Более 300 южнокорейцев были задержаны, что вызвало возмущение и чувство предательства. По словам президента Южной Кореи, компании, скорее всего, не решатся вкладывать средства в будущем, если визовая система не будет улучшена.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сообщил, что военные расходы страны будут увеличены, чтобы уменьшить "бремя" для США.

Перед началом двусторонней встречи Ли вновь попросил США одобрить приобретение топлива для атомных подводных лодок, которые Южная Корея планирует построить.

По словам Ли, у Южной Кореи нет намерений построить подлодки, которые могут нести ядерное оружие.

"У подводных лодок с дизельным двигателем не хватает возможностей для погружения, что ограничивает наши возможности по отслеживанию северокорейских или китайских подводных лодок", - пояснил Ли.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Пусане в четверг

На полях саммита АТЭС Трамп в четверг встретится с председателем КНР Си Цзинь Пином. МИД Китая в среду подтвердил эти планы. Из соображений безопасности переговоры пройдут в городе Пусан в 50 километрах от места проведения саммита АТЭС, на который приедут около 700 высокопоставленных гостей со всего мира.

В последние месяцы торговая напряженность между США и Китаем усилилась. Вашингтон ввел высокие пошлины и ужесточил технологический контроль, а Пекин в ответ ограничил поставки редкоземельных элементов.

Пока неясно, захочет ли кто-либо из лидеров пойти на серьезные уступки, но обе стороны заявили, что готовы снизить напряженность.