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Выборы в Южной Корее выиграл либерал. Он обещал, что "власть больше не будет пугать людей"

Кандидат в президенты от Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён жестикулирует, когда его сторонники собираются у здания Национального собрания в Сеуле, среда, 4 июня 2025 г.
Кандидат в президенты от Демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мён жестикулирует, когда его сторонники собираются у здания Национального собрания в Сеуле, среда, 4 июня 2025 г. Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Lee Jin-man/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
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Либерал Ли Чжэ Мён побеждает на президентских выборах в Южной Корее. Ему предстоит стабилизировать общество посл хаоса последних месяцев.

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На досрочных президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от оппозиционной левой Демократической партии Ли Чжэ Мён. Он набрал свыше 49% голосов, обойдя своего соперника, консерватора Ким Мун Су из правящей "Гражданской силы". Выборы были назначены после полугода нестабильности, связанной с введением на короткое время военного положения по приказу бывшего президента из-за разногласий с оппозицией.

Ли Чжэ Мён поблагодарил нацию за доверие, пообещал консолидировать общество и сделать так, чтобы "власть больше не пугала людей". Он уточнил, что "именно люди - хозяева страны" и что они не обязаны идти по разделительным линиям, возникающим из-за противоречий в политике.

Избирком обрабатывает бюллетени. 3 июня 2025
Избирком обрабатывает бюллетени. 3 июня 2025Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Явка на участки составила без малого 80%, и это самый высокий результат в стране с 1997 года. Итоги голосования не стали сюрпризом для южнокорейских консерваторов, чья популярность пошатнулась после истории с военным положением и импичментом бывшему президенту; кандидат Ким Мун Су признал поражение еще до официального окончания обработки бюллетеней.

Празднования в стане новоизбранного президента.
Празднования в стане новоизбранного президента.Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Южная Корея - четвертая по величине экономика Азии. 60-летнему Ли Чжэ Мёну предстоит сложная работа - преодолеть поляризацию общества, найти решение для обеспокоенного американскими пошлинами бизнеса, не забывая о стремительном развитии ядерной программы соседа, Северной Кореи.

Дополнительные источники • AP

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