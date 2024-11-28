Прекращение огня в Ливане едва началось, а конфликт уже переместился в Сирию

РЕКЛАМА

Острота внезапно возникшей ситуации нашла отражение в незапланированном визите президента Сирии в Москву.

Первые оценки показывают, что Израиль является реальным победителем 60-дневного прекращения огня в Ливане, о котором было объявлено во вторник.

В обмен на согласие на перемирие Израиль добился от ряда ведущих европейских держав (включая Францию) воздержания или отказа от выдачи международным судом МУС ордера на арест премьер-министра Нетаньяху. Это означает, что подавляющее большинство западноевропейских правительств не будут связаны решением суда.

В ходе предварительных переговоров ливанское правительство поставило участие Франции в урегулировании в качестве предварительного условия, что дало премьер-министру Израиля Нетаньяху исключительную выгодную позицию.

Ранее Париж согласился с решением суда и объявил, что будет исполнять его в отношении Нетаньяху. Однако за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня он отказался от этого намерения, поскольку был явно заинтересован в участии в ливанском урегулировании. Но для этого необходимо было согласие Израиля.

Исторические корни

Поворот имеет и исторические корни, поскольку в период между двумя мировыми войнами Франция осуществляла контроль (мандат) над Сирией, в состав которой входил Ливан, не существовавший в то время. Ливан не был независим от Франции до 1943 года, и многие в арабском мире до сих пор сомневаются в его государственности. Различные палестинские силы согласны с тем, что "государства Ливан не существует", именно поэтому они поселились в стране после 1972 года, когда их изгнали из Иордании.

Экономическая, военная и культурная роль Франции с тех пор не ослабевает, а разрушенный Бейрут до сих пор часто называют Парижем Ближнего Востока. Французский язык остается вторым (неофициальным) языком в стране. Французские инвестиционные, финансовые и военные интересы также значительны и останутся таковыми в будущем, когда обеспечение миротворчества ляжет на вооруженные силы ООН, ВСООНЛ (Франция делегирует 10 % объединенных сил, что делает ее вторым по силе участником после Италии).

Укрепление позиций Израиля

Отказ от участия в международном параде арестов - важный политический вопрос и проблема престижа Израиля, поскольку это решение на несколько недель серьезно ограничило его дипломатическое пространство для маневра. Оно также пошатнуло позиции главного прокурора МУС, который был камушком в израильском сапоге. Итальянская газета La Stampa называет прекращение огня "подарком Нетаньяху". Это мнение подкрепляется тем, что тем временем Джо Байден разморозил военный пакет для Израиля на сумму 680 миллионов долларов.

Еще одно преимущество для Израиля заключается в том, что он может вновь сосредоточить свои военные силы на Газе и ускорить мирный процесс в секторе, на что надеется и рассчитывает нынешняя и будущая администрация США.

Крупные операции в этом районе были приостановлены в течение некоторого времени, но конфликт, который длится уже второй год, продолжает оказывать тяжелое давление на местное гражданское население. Сейчас у Израиля больше ресурсов, внимания и времени, чтобы внести свой вклад в облегчение тяжелой гуманитарной ситуации.

В то же время у террористической организации ХАМАС, которая ранее управляла Газой, все еще есть козырь в виде примерно 41 израильского и американского заложника, и можно с уверенностью сказать, что без них (или их останков на земле) Израиль не покинет сектор.

В течение 24 часов по соседству была создана новая зона конфликта.

По данным разведки, полученным из открытых источников, силы повстанцев, сражающихся с режимом Дамаска, за последние 24 часа набрали огромные обороты. Ведущую силу в этом свободном союзе нескольких группировок определить сложно, но считается, что это курдское ополчение SDF, которое с 2014 года противостоит сирийскому режиму и ударам российских интервентов.

Другой крупной повстанческой силой является группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

Вчера повстанцы перерезали ключевое шоссе между Дамаском и Алеппо, что стало значительным и неожиданным тактическим успехом.

О важности Алеппо говорит тот факт, что во время гражданской войны в Сирии армия Асада потеряла контроль над историческим городом и смогла вернуть его только благодаря беспрерывным авиаударам российской армии, вмешавшейся в конфликт (бомбардировки возглавлял генерал Сергей Суровикин, получивший сомнительное прозвище "Мясник Дамаска " и позже участвовавший в Пригожинском восстании). Дальнейшая судьба генерала неизвестна).

По данным разведки, причина внезапного всплеска боевых действий заключается в том, что в предыдущие недели Израиль передал повстанцам оружие, конфискованное у "Хезболлах", включая ракеты СС, противотанковые средства, артиллерийские батареи и даже зенитные установки.

В некоторых деревнях по пути следования повстанцы уже сняли портреты главы сирийского государства Башара Асада.

Сирийский режим - традиционный враг Израиля с 1948 года, с которым он вел несколько войн, и единственный, кто так и не был вовлечен в длительный процесс мирных переговоров. Дамаск считается самым верным партнером Ирана в регионе, в основном по религиозным, но также и по стратегическим соображениям, не только терпя, но и пользуясь присутствием прокси-групп Тегерана и позволяя иранскому оружию проникать в Ливан к "Хезболлах".

Эти силы также использовались режимом семьи Дамаска для защиты своих обширных операций с наркотиками.

Исходя из известных на данный момент новостей, вполне может оказаться, что именно эти вооруженные силы выступили против него в среду в районе Алеппо. Это также улица с двусторонним движением, и если можно ввозить оружие, то можно и отправлять его обратно.