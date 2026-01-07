WSJ: Россия направила в Атлантику подводную лодку для защиты «танкера из Сочи»

По данным американского издания Wall Stree Journal, Россия направила в Северную Атлантику подводную лодку «и другие суда» для защиты танкера Marinera, ранее известного как Bella 1.

21 декабря это судно, шедшее, предположительно, в Венесуэлу, у венесуэльских берегов развернулось, чтобы избежать досмотра береговой охраной США, и на полной скорости отправился в Атлантику.

Американские корабли и авиация преследовали танкер, готовясь штурмовать его; но 31-го декабря экипаж прямо на борту судна нарисовал российский флаг и заявил, что находится под российской юрисдикцией. До этого, по американским данным, судно шло вообще без флага.

Такой демарш заставил американцев приостановить операцию до выяснения обстоятельств.

1-го января судно было внесено в российский государственный реестр судов под именем Marinera с портом приписки Сочи.

Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что экипаж судна — из России, Украины и Индии.

В США заявляют, что Marinera, будучи ещё «Беллой 1», везла в Венесуэлу иранскую нефть, чем нарушала целый ряд санкций против обеих стран. А в поле зрения американских спецслужб судно попало ещё в 2024-м: тогда оно называлось Panama и тоже возило иранскую нефть.

СМИ со ссылкой на американских чиновников заявляют, что предпочли бы захватить танкер, а не потопить.

В ходе аналогичной операции в декабре Соединённые Штаты захватили танкер под флагом Гайаны, выходящий из порта в Венесуэле.