WSJ: Россия направила в Атлантику подводную лодку для защиты «танкера из Сочи»

10 декабря спецназовцы США штурмуют нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы
10 декабря спецназовцы США штурмуют нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Американские корабли преследуют танкер с «российским флагом» уже больше двух недель и готовятся к штурму

По данным американского издания Wall Stree Journal, Россия направила в Северную Атлантику подводную лодку «и другие суда» для защиты танкера Marinera, ранее известного как Bella 1.

21 декабря это судно, шедшее, предположительно, в Венесуэлу, у венесуэльских берегов развернулось, чтобы избежать досмотра береговой охраной США, и на полной скорости отправился в Атлантику.

Американские корабли и авиация преследовали танкер, готовясь штурмовать его; но 31-го декабря экипаж прямо на борту судна нарисовал российский флаг и заявил, что находится под российской юрисдикцией. До этого, по американским данным, судно шло вообще без флага.

Такой демарш заставил американцев приостановить операцию до выяснения обстоятельств.

1-го января судно было внесено в российский государственный реестр судов под именем Marinera с портом приписки Сочи.

Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что экипаж судна — из России, Украины и Индии.

В США заявляют, что Marinera, будучи ещё «Беллой 1», везла в Венесуэлу иранскую нефть, чем нарушала целый ряд санкций против обеих стран. А в поле зрения американских спецслужб судно попало ещё в 2024-м: тогда оно называлось Panama и тоже возило иранскую нефть.

СМИ со ссылкой на американских чиновников заявляют, что предпочли бы захватить танкер, а не потопить.

В ходе аналогичной операции в декабре Соединённые Штаты захватили танкер под флагом Гайаны, выходящий из порта в Венесуэле.

