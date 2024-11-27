Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах" вступило в силу

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В Ливане вступило в силу перемирие между Израилем и шиитской группировкой "Хезболлах". Президент США Джо Байден отметил, что соглашение о шестидесяти дневном прекращении огня прокладывает путь к завершению конфликта.

Джо Байден, президент США: "В течение следующих 60 дней ливанская армия и силы государственной безопасности снова возьмут под контроль свою территорию. Террористической инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана не позволят восстановиться. И в течение следующих 60 дней Израиль постепенно выведет (из Ливана) свои оставшиеся силы".

Байден поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за сотрудничество в деле достижения соглашения. США и Франция, указал Байден, будут работать вместе, чтобы оказать помощь в обеспечении успешной реализации сделки. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что еврейское государство будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "При полном взаимопонимании с Соединенными Штатами мы сохраняем полную военную свободу действий. Если "Хезболлах" нарушит соглашение и попытается вооружиться, мы нападем. Если она ("Хезболлах") попытается возобновить террористическую инфраструктуру вблизи границы — мы нападем".

До вступления в силу соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ нанес удары по двумстам целям "Хезболлах" в районе Дахия в южной части Бейрута. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Боевики "Хезболлах" заявили, что запустили беспилотники по военным объектам в Тель-Авиве. Сирены воздушной тревоги звучали и на севере Израиля.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что деэскалация напряженности на израильско-ливанской границе также принесет новую надежду на прекращение ставшего трагедией конфликта в Газе.