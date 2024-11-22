Премьер Венгрии пригласил своего израильского коллегу посетить Будапешт. Орбан заявил, что ордер МУС на арест Нетаньяху не будет иметь силы в Венгрии.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху посетить Будапешт. Предложение последовало после того, как Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего главы минобороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в Газе. Орбан заверил Нетаньяху, что постановление МУС не будет иметь никакой силы в Венгрии, назвав решение МУС "наглым, циничным и неприемлемым".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Это фактически ведет к полной дискредитации международного права и может даже подлить масла в огонь. У нас нет другого выхода, кроме как противостоять этому решению. Поэтому сегодня я приглашаю премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Венгрию".

Выдача ордеров на арест вызвала возмущение в Израиле. Сам Нетаньяху назвал обвинения МУС абсурдными и ложными, а решение об аресте - антисемитским.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Это черный день в истории наций. Международный суд в Гааге, который был создан для защиты человечества, превратился во врага человечества".

МУС также выдал ордер на арест одного из бывших лидеров ХАМАС Мухаммада Дейфа за предполагаемые преступления против человечности. При этом минувшим летом ЦАХАЛ объявил о ликвидации Дейфа в Газе. МУС намерен проверить обстоятельства его гибели.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным выдачу ордеров на арест израильских политиков. "Что бы ни подразумевал МУС, между Израилем и ХАМАС нет никакого равенства. Мы всегда будем стоять на стороне Израиля", - заявил Байден.

Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС. Государства-члены Европейского союза (как подписавшие Римский статут) обязаны задерживать тех, на кого есть ордер, если эти люди ступают на их территорию.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение суда следует "уважать и выполнять".

Однако ряд стран, в частности Италия, с осторожностью подходят к этому вопросу и не дают однозначных ответов по поводу своих возможных действий.

Ордера - это "чрезвычайно важный шаг", по словам премьер-министра Ирландии Саймона Харриса, который добавил, что его страна будет уважать роль МУС.

Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что "полностью" поддерживает работу МУС и что "лица, ответственные за преступления, совершенные в Израиле и Газе, должны быть привлечены к ответственности на самом высоком уровне, независимо от того, кто их совершил".

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что Нидерланды "будут действовать в соответствии с ордерами на арест".

Министерство иностранных дел Франции отказалось сообщить, будет ли страна арестовывать Галанта или Нетаньяху, но заявило, что будет действовать "в соответствии с уставом МУС".

В Австрии заявили, что ордера "смехотворны", но что страна будет вынуждена произвести арест, если Нетаньяху и Галант приедут в Австрию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия "изучает", как реагировать на решение суда, добавив, что страна обязана подчиняться суду и признает международное право.