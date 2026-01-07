Бывшие президенты Соединённых Штатов время от времени попадают в сводки новостей - как правило, в связи со скандалами или похоронами. Но внезапно весь мир вспомнил имя того, занимал Овальный кабинет в начале аж XIX века.

Речь Джеймсе Монро, пятом президенте США, который избирался и переизбирался в 1816 и 1820 годах. Время его правления было настолько благополучным для Америки, что современники называли его "Эрой доброго согласия".

Именно на Монро сослался сам Дональд Трамп после того, как в ходе военной операции США в Венесуэле на прошлой неделе был захвачен президента страны Николас Мадуро.

Трамп заявил, что США будут "управлять" Венесуэлой в течение неопределённого по времени переходного периода, и назвал свой подход (в шутку) "доктриной Донро", то есть как современным прочтением или новой интерпретацией "доктрины Монро".

Президент США Джеймс Монро. AP Photo

Что же стоит за этой политикой, о которой сегодня все говорят?

Будучи президентом, Монро разрешил давние разногласия с британцами и приобрёл Флориду у Испании в 1819 году. Но больше всего он известен тем, что утвердил национальное право на влияние в Западном полушарии в противовес европейскому империализму.

Эта идея, позже получившая название "доктрина Монро", определила последующее столетие международных отношений между США и остальным миром, став руководящим принципом для американских президентов и политиков, стремившихся превратить страну в мировую державу.

С практической точки зрения доктрина гласила, что Вашингтон больше не потерпит колонизации, марионеточных монархов или военного и иного вмешательства в дела латиноамериканских стран со стороны ведущих европейских держав, а именно Великобритании, Франции и Испании.

В свою очередь, США не будут вмешиваться в дела европейских государств и и откажется от притязаний на их колонии в Северной Америке: Канаду, Аляску и территории в Карибском бассейне.

Контроль над Северной и Южной Америкой

Впервые изложенная в обычном обращении к Конгрессу в 1823 году, "доктрина Монро" была задумана для решения основных проблем того времени, но вскоре она стала основой политики США в Западном полушарии и использовалась как политический и правовой принцип для оправдания многочисленных интервенций в Латинской Америке.

Впервые он был использован в 1865 году, когда президент Эндрю Джонсон оказал сильное дипломатическое и военное давление, чтобы помешать попыткам французского императора Наполеона III установить в Мексике "марионеточную монархию" во главе с австрийским эрцгерцогом Максимилианом.

Эпизод закончился успехом для Вашингтона и провалом для Парижа: французские войска отступили, а Максимилиан был взят в плен и казнён через расстрел.

В 1898 году испано-американская война ознаменовала подлинное становление США как мировой державы, приведя к распаду колониальной империи Испании.

Война, которую вёл президент Уильям Маккинли, также изменила внешнюю политику США: они перешли от противостояния европейскому влиянию к активному утверждению собственного регионального господства и приобретению таких заморских территорий, как Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины.

Король Испании Филипп VI беседует с испанскими офицерами у памятника испанским солдатам, погибшим в испано-американской войне. Сантьяго, Куба, 14 ноября 2019 года. AP Photo

Несколько лет спустя европейские кредиторы ряда латиноамериканских стран пригрозили военной интервенцией для взыскания долгов. Президент Теодор Рузвельт незамедлительно провозгласил право США осуществлять "международную полицейскую власть" для пресечения подобных "хронических правонарушений" в своём так называемом "Следствии Рузвельта" - положении, дополнившем "доктрину Монро".

Доказывая, что Вашингтон настроен серьёзно, американские морские пехотинцы были направлены в Санто-Доминго в 1904 году, Никарагуа в 1911 году и Гаити в 1915 году. Другие страны Латинской Америки отнеслись к этим операциям с опасением, и отношения между "великим колоссом Севера" и его южными соседями оставались напряжёнными на протяжении многих лет.

В 1917 и 1941 годах США присоединились к европейским демократиям в их борьбе за победу в Первой и Второй мировых войнах. Однако после - во время холодной войны - "доктрина Монро" вернулась, и несколько президентских администраций ссылались на неё, чтобы оправдать ряд интервенций в Западном полушарии.

Корабль радиолокационного дозора Vesole идёт рядом с советским грузовым судном "Ползунов", отправлившемся с Кубы, 11 ноября 1962 года. AP Photo

Наиболее известный случай произошёл во время Карибского кризиса в 1962 году. Тогдашний президент Джон Кеннеди с целью противодействовать установлению советских баллистических ракет на Кубе, распорядился о морской блокаде островного государства. Отдавая приказ, он озвучил предупреждение: любой запуск ракеты с Кубы будет рассматриваться как нападение СССР на США и повлечёт за собой силовой ответ.

Это стало подтверждением тому, что доктрина действует. Но акцент в ней уже делался на противодействии не европейскому колониализму, а попыткам Советского Союза расширить сферу влияния на Американский континент.

От Монро до Рейгана

В 1980-х годах президент Рональд Рейган ссылался на "доктрину Монро", чтобы оправдать вмешательство США в дела Центральной Америки, в частности поддержку антикоммунистических повстанцев "контрас" в Никарагуа против левого сандинистского правительства.

Эта политика, которую иногда называют "доктриной Рейгана", была направлена на свёртывание поддерживаемого СССР влияния в странах от Сальвадора до Гватемалы. Критики в США и Латинской Америке часто осуждали этот подход как "империалистический".

Снимок, сделанный 25 декабря 1989 года, показывает разрушения, к которым привело американское вторжение в Панаму. (AP Photo/Michael Strovato) AP Photo

Другим известным примером "доктрины Монро" в действии, предшествовавшим захвату Мадуро, является вторжение США в Панаму в 1989 году, когда президент Джордж Буш приказал американским войскам устранить военного лидера Мануэля Норьегу в связи с обвинениями в том, что он руководил операцией по перевозке наркотиков.

США выдвинули аналогичные обвинения против Мадуро, инкриминируя ему превращение Венесуэлы в "наркогосударство" и кражу американской нефти.

Мадуро настаивает на своей невиновности, утверждая, что Вашингтон хочет взять под контроль нефтяные запасы его страны.

Хотя правительства соседних стран осуждают Мадуро, считая, что результаты выборов 2024 года были сфальсифицированы, хвастовство Трампа о контроле над Венесуэлой и эксплуатации её нефти возрождает болезненные воспоминания о прошлых интервенциях США в Латинской Америке.

Трамп также рискует оттолкнуть от себя часть своих сторонников, которые поддерживают его политику под лозунгом "Америка прежде всего", но выступают против военного вмешательства в дела других государств.

А им скоро предстоит голосовать: до промежуточных выборов в Конгресс осталось всего десять месяцев.