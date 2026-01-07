Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Путин встретил Рождество в окружении офицеров ГРУ и сравнил российских военных со Спасителем

Сочельник в Кронштадте.
Сочельник в Кронштадте. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Православный мир, живущий по юлианскому календарю, празднует Рождество. Глава РПЦ патриарх Кирилл, сторонник агрессии против Украины, поздравил россиян с "пришествием Спасителя". Недавно он заявил, что РФ в войне не нарушает заповедь Христа "не убий".

В этом году богослужения на православное Рождество посетят не меньше прихожан, чем в прошлом, сообщают российские власти, напоминая, что в январе 2025 года только в Москве церковные мероприятия посетили свыше 1,5 млн человек.

Среди тех, кто никогда не пропускает рождественские службы - президент Владимир Путин. В этом году он встретил праздник в храме на территории воинской части в Подмосковье в окружении офицеров военной разведки.

"Как бы по поручению Господа"

После службы Путин поздравил верующих. В своей речи он сравнил Иисуса Христа с российскими военными, отметив, что они "как бы по поручению Господа" исполняют миссию "спасения Родины и её людей". Прямо о войне в Украине президент не говорил, но упомянул о "победе" - "одной на всех".

Описание полномасштабной агрессии против Украины в терминах "священной войны" и "защиты родины" остается одним из привычных нарративов Кремля и тесно связанного с ним руководства Русской православной церкви (РПЦ).

Глава РПЦ патриарх Кирилл с началом полномасштабного вторжения пообещал прощение грехов россиянам, погибших на войне (сам патриарх назвал ее "междуусобной бранью"). Он оправдал вторжение необходимостью борьбы с гей-парадами и поручил читать в российских храмах новую молитву "О святой Руси". Священника Иоанна Коваля, который заменил в ней слово "победа" на слово "мир", вскоре лишили сана. Репрессиям в разное время подверглась большая группа антивоенно настроенных священнослужителей, среди самых известных имен - иерей Иоанн Бурдин (запрет к служению и штраф за "дискредитацию армии"), Андрей Кураев (лишение сана за "деструктивные действия)), Андрей Кордочкин (включен в перечень иноагентов за проповеди о милосердии).

Московский патриархат в Украине работает на Кремль

Весной 2022 года ряд российских священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру, под ним - 293 имени. Однако этот посыл идет вразрез с официальной позицией. Состоявшийся весной 2024 года съезд Всемирного русского народного собора под эгидой РПЦ назвал войну России против Украины священной, в том же году Парламентская ассамблея Совета Европы признала РПЦ инструментом кремлевской пропаганды и влияния.

Related

На этом фоне собор Украинской православной церкви (УПЦ) провозгласил самостоятельность и независимость от Московского патриархата. Осенью 2025 года госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск, в котором потребовала прекратить деятельность Киевской митрополии УПЦ, считая ее по-прежнему аффилированной с Москвой. В Киеве заведено свыше 200 уголовных дел по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ, которых обвиняют в вербовке граждан Украины и выполнении заданий для российских спецслужб с целью дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине.

В новом 2026 году Служба безопасности Украины приступила к расследованию деятельности подпольной школы на территории Голосеевского монастыря в Киеве, найденную журналистами. Там детям предположительно преподают по советским учебникам и учат русскому языку. К разбирательству подключился министр образования Украины Оксен Лисовой.

28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене праздника Рождества Христова по юлианскому календарю 7 января и подтверждении даты 25 декабря в качестве единственного дня празднования.

Что касается деятельности РПЦ в военное время, то, по данным Службы безопасности Украины, она занимается прямой вербовкой прихожан через свои центры под религиозными вывесками. В Киеве выяснили, что их финансируют близкие к Путину финансово-промышленные группы, передающие средства деньги в виде взносов и пожертвований на строительство храмов.

Разрушенная церковь в Донецкой области.
Разрушенная церковь в Донецкой области. AP Photo

В самой России прямое соблюдение верующими догм Христа на фоне войны - больше не очевидность. В ноябре патриарх Кирилл разъяснил, например, как в текущей реальности следует понимать Шестую заповедь Христа "Не убий". По его словам, российские военные в Украине якобы противостоят злу и, следовательно, не нарушают указания Спасителя о неприкосновенности человеческой жизни.

Православное Рождество и ракеты

В православный Сочельник российская армия обстреляла Днепр. Там, по сообщению местных властей, пострадали 7 человек, повреждены дома и инфраструктура. Москва систематически утверждает, что целится исключительно в военные и энергетические объекты на украинской территории, однако от ее дронов и ракет пострадали множество гражданских, культурных и религиозных объектов.

Президент Владимир Зеленский в Пасху прошлого года назвал российскую армию "одной из самых больших угроз христианским церквям и верующим". "За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские", - заявил тогда украинский лидер. Пообещав "восстановить их все".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Грузия отмечает православное Рождество на фоне продолжающихся протестов, связанных с ЕС

Путин посетил православную рождественскую службу с военными

Тысячи празднуют парад Трёх королей 2026 года в Мадриде