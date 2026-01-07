Путин встретил Рождество в окружении офицеров ГРУ и сравнил российских военных со Спасителем

В этом году богослужения на православное Рождество посетят не меньше прихожан, чем в прошлом, сообщают российские власти, напоминая, что в январе 2025 года только в Москве церковные мероприятия посетили свыше 1,5 млн человек.

Среди тех, кто никогда не пропускает рождественские службы - президент Владимир Путин. В этом году он встретил праздник в храме на территории воинской части в Подмосковье в окружении офицеров военной разведки.

"Как бы по поручению Господа"

После службы Путин поздравил верующих. В своей речи он сравнил Иисуса Христа с российскими военными, отметив, что они "как бы по поручению Господа" исполняют миссию "спасения Родины и её людей". Прямо о войне в Украине президент не говорил, но упомянул о "победе" - "одной на всех".

Описание полномасштабной агрессии против Украины в терминах "священной войны" и "защиты родины" остается одним из привычных нарративов Кремля и тесно связанного с ним руководства Русской православной церкви (РПЦ).

Глава РПЦ патриарх Кирилл с началом полномасштабного вторжения пообещал прощение грехов россиянам, погибших на войне (сам патриарх назвал ее "междуусобной бранью"). Он оправдал вторжение необходимостью борьбы с гей-парадами и поручил читать в российских храмах новую молитву "О святой Руси". Священника Иоанна Коваля, который заменил в ней слово "победа" на слово "мир", вскоре лишили сана. Репрессиям в разное время подверглась большая группа антивоенно настроенных священнослужителей, среди самых известных имен - иерей Иоанн Бурдин (запрет к служению и штраф за "дискредитацию армии"), Андрей Кураев (лишение сана за "деструктивные действия)), Андрей Кордочкин (включен в перечень иноагентов за проповеди о милосердии).

Московский патриархат в Украине работает на Кремль

Весной 2022 года ряд российских священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру, под ним - 293 имени. Однако этот посыл идет вразрез с официальной позицией. Состоявшийся весной 2024 года съезд Всемирного русского народного собора под эгидой РПЦ назвал войну России против Украины священной, в том же году Парламентская ассамблея Совета Европы признала РПЦ инструментом кремлевской пропаганды и влияния.

На этом фоне собор Украинской православной церкви (УПЦ) провозгласил самостоятельность и независимость от Московского патриархата. Осенью 2025 года госслужба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск, в котором потребовала прекратить деятельность Киевской митрополии УПЦ, считая ее по-прежнему аффилированной с Москвой. В Киеве заведено свыше 200 уголовных дел по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ, которых обвиняют в вербовке граждан Украины и выполнении заданий для российских спецслужб с целью дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине.

В новом 2026 году Служба безопасности Украины приступила к расследованию деятельности подпольной школы на территории Голосеевского монастыря в Киеве, найденную журналистами. Там детям предположительно преподают по советским учебникам и учат русскому языку. К разбирательству подключился министр образования Украины Оксен Лисовой.

28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене праздника Рождества Христова по юлианскому календарю 7 января и подтверждении даты 25 декабря в качестве единственного дня празднования.

Что касается деятельности РПЦ в военное время, то, по данным Службы безопасности Украины, она занимается прямой вербовкой прихожан через свои центры под религиозными вывесками. В Киеве выяснили, что их финансируют близкие к Путину финансово-промышленные группы, передающие средства деньги в виде взносов и пожертвований на строительство храмов.

Разрушенная церковь в Донецкой области. AP Photo

В самой России прямое соблюдение верующими догм Христа на фоне войны - больше не очевидность. В ноябре патриарх Кирилл разъяснил, например, как в текущей реальности следует понимать Шестую заповедь Христа "Не убий". По его словам, российские военные в Украине якобы противостоят злу и, следовательно, не нарушают указания Спасителя о неприкосновенности человеческой жизни.

Православное Рождество и ракеты

В православный Сочельник российская армия обстреляла Днепр. Там, по сообщению местных властей, пострадали 7 человек, повреждены дома и инфраструктура. Москва систематически утверждает, что целится исключительно в военные и энергетические объекты на украинской территории, однако от ее дронов и ракет пострадали множество гражданских, культурных и религиозных объектов.

Президент Владимир Зеленский в Пасху прошлого года назвал российскую армию "одной из самых больших угроз христианским церквям и верующим". "За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские", - заявил тогда украинский лидер. Пообещав "восстановить их все".