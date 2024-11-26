Израиль утвердил перемирие с "Хезболлах"

Военный кабинет министров Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с радикальной группировкой "Хезболлах", базирующейся в Ливане. Проект двухмесячного мирного плана предложили сторонам американские посредники. Оно должно вступить в силу утром в среду.

Наблюдатели писали, что премьер Биньямин Нетаньяху счел этот вариант рабочим, рекомендовав военно-политическому кабинету Израиля дать добро. Процесс согласования оставался в фокусе пристального внимания мирового сообщества: израильтян призвали пойти на перемирие и ЕС, и "Большая семерка".

План предполагает прекращение огня с обеих сторон на 60 дней. Израилю предстоит вывести войска из южного Ливана, передав контроль над приграничными областями ливанской правительственной армии, а "Хезболлах" обязана отвести свои тяжёлые вооружения севернее реки Литани.

При этом в самой "Хезболлах" подчеркнули, что еще не видели текста финального варианта соглашения, сообщает АР.

"Ознакомившись с соглашением, подписанным "вражеским правительством", мы посмотрим, есть ли соответствие между тем, что мы заявили, и тем, о чем договорились ливанские официальные лица", - сказал один из высокопоставленных представителей "Хезболлах".

Президент США Джо Байден заявил, что перемирие потенциально является бессрочным и Израиль в рамках соглашения с Ливаном обязан вывести свои войска в течение 60 дней.

В обращении к нации Нетаньяху заявил, что Израиль нанес серьезный удар по "Хезболлах" и "отбросил ее на десятилетия назад".

При этом он подчеркнул, что перемирие может прекратиться в любой момент, если "Хезболлах" нарушит соглашение.

Нетаньяху отметил, что пошел на перемирие по трем "важным причинам": желание сосредоточиться на "иранской угрозе", дать передышку войскам и изолировать ХАМАС.

При этом его подвергли критике как и оппозиционные политики, так и некоторые министры правящей коалиции. Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в соцсети Х назвал соглашение "исторической ошибкой".

Эта шиитская группировка усилила на атаки на Израиль после 7 октября 2023 года - в знак солидарности с движением ХАМАС. В ответ израильтяне начали военную операцию на юге Ливана. Бейрут сообщает о тысячах жертв и о перемещении из-за обстрелов четверти населения страны.