Перемирие Израиля с "Хезболлах": Байден намерен повторить "успех" в Газе

РЕКЛАМА

Президент США возобновит свои усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе после перемирия, достигнутого между Израилем и "Хезболлах" в Ливане, заявил в среду его советник по национальной безопасности.

"Президент Байден намерен приступить к работе сегодня, попросив своих посланников вступить в контакт с Турцией, Катаром, Египтом и другими игроками в регионе", – сказал Джейк Салливан в интервью MSNBC.

Соединённые Штаты видят предпосылки для "более стабильного Ближнего Востока", продолжил он, приветствуя соглашение, которое, по его словам, стало "результатом неустанной дипломатии" под эгидой действующего главы Белого дома.

Официальный представитель ХАМАС заявил AFP, что палестинская исламистская группировка также "готова" к прекращению огня в Газе.

"Мы сообщили посредникам в Египте, Катаре и Турции, что ХАМАС готов к перемирию и серьёзному соглашению об обмене заключенными", – добавил он, при этом обвинив Израиль в блокировании любого соглашения.

В мире надеются на "аналогичное соглашение" в Газе

"Катар приветствует прекращение огня, достигнутое в Ливане, и надеется на достижение аналогичного соглашения, чтобы положить конец продолжающейся войне в секторе Газа и израильским нападениям на оккупированном Западном берегу", – говорится в заявлении МИД Катара.

В Иордании назвали перемирие "важным шагом, за которым должны последовать международные усилия, чтобы положить конец агрессии против сектора Газа".

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Палестинская национальная администрация (ПНА) приветствовала перемирие между Израилем и "Хезболлах" и выразила надежду, что оно "поможет остановить насилие и нестабильность" в регионе в целом.

"Мы поддерживаем все усилия по ослаблению напряжённости и установлению мира", – заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

В своём пресс-релизе МИД Ирака также призвал международное сообщество "принять серьёзные и срочные меры для прекращения массовых убийств и нападений" на палестинцев в секторе Газа, где Израиль ведёт войну с боевиками ХАМАС.

Россия "позитивно" смотрит на соглашение между Израилем и Ливаном и приветствует "любые договорённости", которые позволят остановить насилие, отметили на Смоленской площади.

В Иране заявили, что от соблюдения режима прекращения огня будет зависеть решение нанести "ответный" удар по Израилю, сообщает Reuters и The Times of Israel.

Тегеран "оставляет за собой право ответить" на авиаудары по Ирану, нанесённые в прошлом месяце, но при этом учитывает и другие события в регионе, такие как соглашение о прекращении огня в Ливане, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, который находится с визитом в Лиссабоне.

"Мы продолжим выполнять возложенные на нас задачи и уже начали адаптировать свои операции к новой ситуации", – говорится в заявлении Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), добавивших, что они "готовы поддержать Ливан и Израиль на этом новом этапе".

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие в Ливане должно позволить еврейскому государству "сосредоточиться на иранской угрозе" и усилить давление на ХАМАС. По его словам, перемирие, заключенное с "Хезболлах", способствует "изоляции" палестинской группировки, чтобы добиться освобождения заложников.

РЕКЛАМА

О чём договорились Израиль и "Хезболлах" благодаря посредничеству США и Франции?

В течение шестидесяти дней израильские войска должны будут выведены из Южного Ливана, куда они вошли 1 октября.

В то же время силы радикальной шиитской группировки обязуются отступить к северу от реки Литани, примерно в двадцати километрах от границы.

В течение этого двухмесячного этапа Ливанские вооружённые силы будут развёрнуты в приграничной полосе. Регулярной армии разрешено немедленно направить на юг от 1000 до 2000 военнослужащих и увеличить военное присутствие до 6000 человек солдат в течение следующих шести месяцев.

Количество миротворцев ЮНИФИЛ должно быть увеличено.

Будет создан наблюдательный комитет под председательством США, в который войдут представители уже существующей структуры – трёхстороннего комитета (Ливан, Израиль и ООН), который не функционирует с начала войны, и Франции.

По словам ливанских чиновников, в результате интенсивных бомбардировок Израиля погибло более 3700 человек, многие из которых – мирные жители. С израильской стороны погибло более 130 человек. Из-за практически ежедневных обстрелов десятки тысяч жителей как севера Израиля, так и юга Ливана были вынуждены покинуть свои дома.