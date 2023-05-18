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мир

Выход из изоляции: Башар Асад прибыл на саммит Лиги арабских государств

В аэропорту Джидды Башара Асада встретил саудовский принц Бадр бин Султан, заместитель губернатора административного округа Мекка.
В аэропорту Джидды Башара Асада встретил саудовский принц Бадр бин Султан, заместитель губернатора административного округа Мекка.   -  Авторское право  Saudi Press Agency via AP
 Alexander Kazakevich

На прошлой неделе ЛАГ восстановила членство Дамаска, несмотря на неурегулированный конфликт в Сирии.

Башар Асад прибыл в Саудовскую Аравию, где в пятницу пройдёт саммит Лиги арабских государств. Сирийский лидер участвует в нём впервые с 2010 года. Провластная сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что Асад, вероятно, проведёт несколько двусторонних встреч в Джидде. 

За годы кровопролитной гражданской войны Асад бывал только в России и Иране, выход Дамаска из глубокой международной изоляции наметился в последние два года. 

7 мая министры иностранных дел стран-участниц ЛАГ приняли решение вернуть Сирию за стол переговоров. Нормализации отношений, вероятно, способствовало февральское землетрясение, вызвавшее волну солидарности в регионе.

Вашингтон выступает резко против любого сближения с сирийским режимом и настаивает на необходимости урегулировать конфликт в стране на основе резолюций Совбеза ООН.

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