Башар Асад прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву на переговоры со своим главным союзником российским лидером Владимиром Путиным.

Этот визит пришелся на годовщину восстания, переросшего в гражданскую войну в Сирии, в результате которого погибло около полумиллиона человек и была перемещена половина довоенного населения страны.

Москва сыграла ключевую роль в борьбе с вооруженными оппозиционными группами, пытающимися свергнуть правительство Асада с помощью военной поддержки, а также активно поддерживала Дамаск в Организации Объединенных Наций.

Согласно заявлению Кремля, на повестке дня будет "дальнейшее развитие российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы всеобъемлющего урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее".

Среди прочего, два президента, как ожидается, обсудят "нормализацию отношений между Дамаском и Анкарой", в которых Россия играет роль посредника.

Кроме того одновременно в Москве пройдут переговоры заместители министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России. Главная тема — усилия по борьбе с терроризмом в Сирии.

Последний публичный визит сирийского президента в Москву состоялся в сентябре 2021 года.