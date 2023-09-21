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Президент Сирии Башар Асад прибыл в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином

Ханчжоу, Китай
Ханчжоу, Китай Авторское право Huang Zongzhi/Xinhua
By Euronews
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Башар Асад и Си Цзиньпин должны провести переговоры по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Китай уже давно оказывает дипломатическую поддержку режиму Асада и может сыграть значимую роль в восстановлении разрушенной войной Сирии.

Президент Сирии Башар Асад прибыл с визитом в Китай. Первой остановкой Асада стал город Ханчжоу на востоке страны, где в субботу стартуют XIX летние Азиатские игры.

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Ожидается, что китайский лидер Си Цзиньпин прибудет в Ханчжоу в пятницу, где состоится банкет для глав государств и правительств, присутствующих на спортивном мероприятии.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что визит Асада в Китай "будет способствовать дальнейшему углублению взаимного доверия и сотрудничества в различных областях между двумя странами".

Сообщается, что Асад и президент Китая Си Цзиньпин должны провести переговоры по вопросам торгово-экономического сотрудничества.  

Китай уже давно оказывает дипломатическую поддержку режиму Асада и может сыграть значимую роль в восстановлении разрушенной войной Сирии.

Пекин неоднократно использовал право вето в ООН, чтобы остановить принятие резолюций против правительства Асада.

Это первый визит Асада в Китай с момента начала гражданского вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. В результате конфликта погибло более полумиллиона человек, миллионы мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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