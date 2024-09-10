Ниже, чем в 90-ые: рождаемость в России упала

By Euronews

Рождаемость в России за первые шесть месяцев 2024 года была самой низкой с 1999 года, упав ниже 100 тысяч (данные Росстат)

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Рекордно низкая рождаемость - ниже, чем в 90-е годы - зарегистрирована в России. Побит рекорд и 2023 года, в котором, по подсчётам, рождаемость была самой низкой в ситории современной России с 1999 года.

По данным Росстата, в первом семестре 2024 года в стране родилось всего 599,6 тыс детей - это на 16,6 тысяч меньше, чем за тот же период 2023 года. При этом в миноувшем число новорождённых упало ещё на 6%, до 98,6 тыс. Социологи отмечают, что этот показатель никогда раньше не опускался ниже 100 тысяч.

Кроме того, в первой половине 2024 года выросла смертность, составившая 321,5 тыс человек, что на 49 тыс больше того же периода в прошлом году. Убыль населения компенсировалась притоком мигрантов - их число выросло на 20,1%.

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина заявила агентству РИА Новости, что в России необходима "специальная демографическая операция" для стимулирования рождаемости.

Уровень рождаемости в РФ неуклонно снижается с 2015 года. В последний раз он стабильно рос в течение нескольких лет в начале 2000-х годов.

Демографы называют две основные причины падения рождаемости:

- людей, спосбных завести ребёнка, сейчас меньше, чем раньше, потому что в детородный возраст вступило очень немногочисленное поколение 1990-х годов

- женщины рожают все меньше - это видно по коэффициенту рождаемости.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал низкий уровень рождаемости "катастрофическим" для будущего страны, заявив, что его корни проблемы лежат в распаде Советского Союза и Великой Отечественной войне с нацистской Германией в 1941-1945 годах.

Он добавил, что восстановление рождаемости является одним из главных приоритетов России.

Население РФ сокращается с 1990-х годов с короткими периодами восстановления. В 1999 году коэффициент рождаемости составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, что ниже, чем во время Второй мировой войны.

Воспоризводство населения обеспечивает коэффициент рождаемости выше 2,1, в противном случае каждое новое поколение будет малочисленнее, чем предыдущее, и страна окажется в демографической яме. Именно это и происходит в России.

Путин сделал повышение рождаемости приоритетом с момента вступления в должность. В 2020 году Кремль расширил охват малообеспеченных семей платными услугами по уходу за детьми и ввел налоговые льготы для многодетных семей. Однако желаемых результатов эти меры пока не принесли. А фактор войны, в которой погибают мужчины репродуктивного возраста, усугубил ситуацию.

На ситуацию с рождаемостью в России, по мнению демографов, будет ещё долгие годы влиять неуверенность в экономической ситуации и в будущем.