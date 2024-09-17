"Все на улице горит": смертоносные лесные пожары в Португалии

Сильные пожары на западе Португалии, есть погибшие. Пожарные ведут борьбу с огнём сразу на нескольких фронтах.

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Четыре человека погибли в результате лесных пожарах, охвативших округ Авейру на западе Португалии. Огонь разрушил дома; дороги перекрыты, жителей эвакуировали.

Пожарные продолжают бороться с огненной стихией, но возникновение новых очагов возгорания усложняет их задачу.

"Становится все хуже и хуже, - говорит местная жительница. - Это просто ужасно, я никогда ничего подобного не видела! Все на улице горит".

Более 5000 пожарных, а также 600 транспортных средств и 32 самолета задействованы для борьбы с огнем, бушующим на нескольких фронтах.

Командир пожарной бригадой Албергариа-а-Вельи Альбано Феррейра говорит:

"В данный момент мы задействовали все имеющиеся ресурсы, прилагаются большие усилия, чтобы быть в состоянии реагировать во всех ситуациях, в которых понадобится. Это будет очень сложная работа".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС отправляет 8 пожарных самолетов для поддержки аварийно-спасательных служб Португалии.