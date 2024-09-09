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Выборы в России: все действующие губернаторы сохранили свои посты

Голосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге, Россия, пятница, 6 сентября 2024 г.
Голосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге, Россия, пятница, 6 сентября 2024 г. Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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20 из 21 переизбранных губернаторов представляют "Единую Россию", один - в Забайкальском крае - самовыдвиженец.

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По результатам прошедшего в России Единого дня голосования в 21 регионе, где проходили выборы, побеждают действующие губернаторы - 20 из них представляют "Единую Россию"" и один - в Забайкальском крае - самовыдвиженец.

Голосование проходило в 83 регионах РФ - кроме глав субъектов выбирали депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления., а также депутатов госдумы на вакантные места.

Местные парламенты избирались в 11 регионах России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе.

МИД Украины назвал выборы там нелегитимными и нарушающими нормы и принципы международного права.

Кремль отказался отменить выборы в приграничной Курской области, несмотря на продолжающееся наступление Украины.

По словам главы Центральной избирательной комиссии, выборы в регионе состоялись по просьбе жителей.

По данным независимого движения "Голос", за все время голосования поступило около 650 сообщений о нарушениях. В том числе принуждение избирателей, воспрепятствование наблюдению за голосованием, манипуляции, вбросы и отказы в выдаче бумажных бюллетеней.

В "Голосе" отметили рекордное сокращение конкуренции на прошедших выборах.

Власти сообщили о более 200 тыс. атак на интернет-портал Центризбиркома России с 5 сентября, из них до 1% - атаки высочайшего уровня критичности.

При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия не наблюдает в этой избирательной кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов.

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