By Euronews

20 из 21 переизбранных губернаторов представляют "Единую Россию", один - в Забайкальском крае - самовыдвиженец.

РЕКЛАМА

По результатам прошедшего в России Единого дня голосования в 21 регионе, где проходили выборы, побеждают действующие губернаторы - 20 из них представляют "Единую Россию"" и один - в Забайкальском крае - самовыдвиженец.

Голосование проходило в 83 регионах РФ - кроме глав субъектов выбирали депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления., а также депутатов госдумы на вакантные места.

Местные парламенты избирались в 11 регионах России, а также в аннексированном Крыму и Севастополе.

МИД Украины назвал выборы там нелегитимными и нарушающими нормы и принципы международного права.

Кремль отказался отменить выборы в приграничной Курской области, несмотря на продолжающееся наступление Украины.

По словам главы Центральной избирательной комиссии, выборы в регионе состоялись по просьбе жителей.

По данным независимого движения "Голос", за все время голосования поступило около 650 сообщений о нарушениях. В том числе принуждение избирателей, воспрепятствование наблюдению за голосованием, манипуляции, вбросы и отказы в выдаче бумажных бюллетеней.

В "Голосе" отметили рекордное сокращение конкуренции на прошедших выборах.

Власти сообщили о более 200 тыс. атак на интернет-портал Центризбиркома России с 5 сентября, из них до 1% - атаки высочайшего уровня критичности.

При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия не наблюдает в этой избирательной кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов.