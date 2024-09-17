Защитить небо Европы

Как эффективно защитить небо над Европой от возможных атак? В Риме проходит Вторая Евопейская конференция по противовоздушной и противоракетной обороне.

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Около 200 участников, включая европейских военных лидеров и министров обороны, съехались в Рим на Вторую Европейскую конференцию по противовоздушной и противоракетной обороне.

Двухдневная встреча, начавшаяся в понедельник, посвящена необходимости укрепления оборонных возможностей на всем европейском континенте и сдерживания потенциальных угроз с учетом последних геополитических событий и проблем, с которыми сталкивается Европа.

Во вторник на конференции рассматривается ряд аспектов от военных до промышленных, включая политические последствия.

Джорджия Орланди, Euronews:

"После вторжения России в Украину вопрос о том, как построить более сильную оборону по всей Европе, стал главным приоритетом для европейских лидеров, особенно в свете предстоящих выборов в США, которые могут определить сдвиг в оборонной поддержке США Европы.

Необходимость для ЕС укреплять свою оборонную систему и наращивать свои мощности по производству вооружений, по сути, являются одной из ключевых целей следующей Европейской комиссии.

Мы встретились с экспертом по оборонной политике Алессандро Марроне, который будет модерировать одну из дискуссий во вторник здесь, в штаб-квартире ВВС Италии, позади меня. Дискуссия фокусируется на военном аспекте европейской противовоздушной и противоракетной обороны. Мы спросили его, что поставлено на карту и в чем важность мероприятия".

Алессандро Марроне, руководитель оборонной программы (Responsabile programma “difesa”), IAI Rome:

"Цель конференции — продолжить обсуждение интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны европейского неба, в частности, как защитить европейские территории от российских бомб и беспилотников. НАТО уже занимается этим, но европейские страны могут и должны делать больше скоординированным и независимым образом из-за характера воздушного пространства Европы. Цель — интегрировать различные системы, частично произведенные в США, а частично в Европе, для создания единой системы. Благодаря технологиям ИИ и безопасным киберподключениям система нацелена на обнаружение потенциальных угроз и их нейтрализацию с использованием наиболее эффективных методов до того, как они достигнут Европы".

Принимающая конференцию Италия стремится играть активную роль.

Алессандро Марроне, руководитель оборонной программы (Responsabile programma “difesa”), IAI Rome:

"Организация конференции в Риме и представление документа, излагающего видение и предложения Италии, — это способ повлиять на дебаты и побудить партнеров рассмотреть позицию Италии".

Участники встречи в Риме надеются, что конференция будет способствовать дальнейшему обсуждению этого вопроса в институтах ЕС.