Смена курса: в Великобритании ждут "безоговорочной" победы лейбористов

В канун выборов в Великобритании опросы сулят историческую победу лейбористам - после 14 лет в оппозиции.

В четверг жители Соединенного Королевства придут на участки, чтобы избрать 650 новых членов Палаты общин. Опросы обещают безусловное доминирование лейбористов - в масштабе, который мало кто мог предположить во время предыдущего голосования в 2019 году (тогда Борис Джонсон обеспечил консерваторам прочное большинство в парламенте, получив символический мандат на завершение "брексита", причем добился этого, победив в традиционно рабочем "красном поясе" Северной Англии и Мидлендсе).

С тех пор Великобритания официально вышла из ЕС, но период, последовавший за "брекситом", оказался тяжелым, полным противоречий и дополнительных расходов.

Ставка на потерявшихся

Теперь лейбористы и их лидер, сэр Кейр Стармер, надеются вернуть в свой стан избирателей, поддержавших разрыв с ЕС и ушедших с радаров партии в 2019 году.

В основе манифеста лагеря Стармера - борьба с ростом стоимости жизни путем "генерирования богатств" для людей из рабочего класса. Среди других обещаний - сокращение ожиданий в Национальной службе здравоохранения, строительство 300 000 новых домов в год для разрешения жилищного кризиса и инвестиции в "зеленые" технологии.

Стармер также занял твердую позицию в отношении миграции, поклявшись пресечь деятельность контрабандистов, которые перевозят беженцев через Ла-Манш. Он также заявил, что лейбористы сократят уровень чистой миграции в Великобританию, но не назвал конкретных цифр.

Согласно недавним опросам YouGov, Лейбористская партия рассчитывает получить на нынешних выборах от 422 до 456 парламентских кресел, поставив рекорд в британской политической истории

Антирекорд консерваторов

На этом фоне консерваторы могут показать худший результат за всю свою 200-летнюю историю, а Риши Сунак рискует стать первым в первым премьером, который уйдет в отставку из-за проигрыша своей партии на выборах.

Почему? Поддержка правых, которые стояли у руля последние 14 лет, сменив 5 лидеров, стала неуклонно падать с 2021-ого (тогда началось расследование по поводу вечеринок на Даунинг-стрит, 10, устроенных премьер-министром Джонсоном).

После ухода Джонсона к власти ненадолго и неудачно пришла Лиз Трасс, чьи решения привели к резкому падению фунта стерлингов до 37-летнего минимума. Сунак, в прошлом инвестиционный банкир, быстро занял ее место, но, судя по опросам, не смог убедить избирателей в том, что вернет экономику Великобритании в нормальное русло.

Раздор вокруг мигрантов

Помимо цен, жилья и состояния службы здравоохранения, одной из самых горячих тем предвыборной кампании стала миграция. Сунак попытался привлечь избирателей, обеспокоенных количеством нелегалов, продвигая соглашения с Руандой о депортации туда просителей убежища. Напомним, что изначально этот план был разработан предшественником Сунака, Борисом Джонсом, однако именно нынешний премьер запустил его согласование. Эффект неожиданно оказался обратным: план по Руанде расколол нацию, а Верховный суд признал его незаконным.

Наблюдатели говорят о целом наборе PR-промахов Сунака. Так, во время официального объявления выборов на заднем плане отчетливо звучала песня Things Can Only Get Better, ставшая известной во время кампании лейбориста Тони Блэра, который одержал убедительную победу на выборах в 1997 году.

Хорошо забытое старое

На грядущих выборах активист эпохи "брексита" и бывший член Европейского парламента Найджел Фарадж может впервые попасть в Палату общин. В начале июня он потряс общественность, объявив, что будет баллотироваться в своем избирательном округе в Эссексе от партии Reform UK; это - его восьмая попытка стать членом парламента.

Заявление Фараджа привело к росту интереса к Reform UK, но шансов у политика немного, учитывая, что в Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Тем более что подскочивший было рейтинг этогго евроскептика вновь пошел вниз после его заявлений о войне России в Украине. "Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток дает Путину повод сказать русским: они снова идут за нами и начнут войну", - заметил Фарадж в интервью программе Panorama на BBC. "Мы спровоцировали эту войну", - добавил он.

На грядущих выборах надеются выйти из тени и либеральные демократ. Они, согласно некоторым опросам, могут получить более 60 мест - после оглушительных поражений на предыдущих выборах. Партия ранее пыталась "остановить "брексит", она - один из самых горячих сторонников установления максимально тесных экономических и торговых связей с ЕС.

Либеральные демократы разработали четырехступенчатый план, предусматривающий постепенную интеграцию в европейские программы и, в конечном счете, в единый рынок ЕС. Их лидер Эд Дэйви заявил, что вступление в блок является его конечной долгосрочной целью.