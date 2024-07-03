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Российский удар по Днепру: четверо погибших, более 30 раненых

АРХИВ. Последствия российского удара по Днепру в апреле, когда также были частично повреждены жилые дома
АРХИВ. Последствия российского удара по Днепру в апреле, когда также были частично повреждены жилые дома Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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Четыре человека погибли и более 30 пострадали в результате российского удара по Днепру в среду утром. МО РФ сообщает, что ночью была отбита атака на Новороссийск, где расположена военно-морская база Черноморского флота РФ.

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В среду утром российская армия нанесла удар по Днепру. Погибли по меньшей мере четыре человека, среди 34 пострадавших есть двое тяжелораненых.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, нападение было совершено около девяти часов утра с помощью ударных беспилотников и ракет.

По словам очевидцев, в городе произошло около десяти взрывов. В результате попадания снаряда частично поврежден торговый центр, вблизи одного из медучреждений города возник пожар. В нескольких школах и детских садах взрывной волной были выбиты окна.

Четвертое июля в Днепре объявлено днём траура по погибшим.

Российское минобороны удар по городу не комментировало.

В утренней сводке ведомства говорится, что "дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска".

Российские информагентства со ссылкой на источники в администрации города передают, что морской порт Новороссийска после атаки безэкипажных катеров ВСУ "работает в штатном режиме".

Тем не менее власти города рекомендовали жителям "не находиться на открытом пространстве около моря". Доступ на набережную был ограничен.

По данным мэра города Андрея Кравченко, "установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях".

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