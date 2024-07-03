ЕС: Джорджа Мелони надеется получить для Италии высокий пост в Еврокомиссии

By Euronews

Джорджа Мелони, отстраненная от назначений на ключевые должности в ЕС, теперь намерена получить важный пост для Италии в Европейской комиссии.

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Менее чем через две недели депутаты Европарламента нового созыва должны утвердить кандидатуры будущих руководителей ЕС: Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты и Кайи Каллас. На саммите ЕС вышеназванных политиков поддержали лидеры стран Евросоюза. Но не все. Премьер-министр Италии воздержалась при голосовании по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии и выступила против назначений Кошты и Каллас.

Выдвижение трио она назвала неправильным по методу и содержанию.Что стоит за позицией Джорджи Мелони?

Томмазо Фоти, партия "Братья Италии": "Цель назначений на высшие должности в ЕС — признать послание, прозвучавшее в результате опросов, результаты которых свидетельствуют о том, что политика Макрона и Шольца отвергнута. И это говорят не итальянцы и не европейцы. Их политические программы встретили сопротивление на национальном уровне, как со стороны французских, так и со стороны немецких избирателей. Мы не понимаем, почему мы все еще должны верить в существование франко-германской оси, когда она уже разрушена избирателями обеих стран".

По словам бывшего министра по делам ЕС Энцо Моаверо-Миланези, риск того, что Италия в конечном итоге окажется в изоляции, недопустим. Стратегия, которой следует Мелони, имеет смысл.

Энцо Моаверо-Миланези, специалист в области европейского права: "Мяч на стороне премьер-министра Италии, у которой определенно есть стратегия. То, как избираются институты ЕС, сильно отличается от того, как работают национальные выборы. В случае с Мелони мы должны принять во внимание, что она является главой фракции ECR (Европейские консерваторы и реформисты), поэтому, когда дело доходит до назначения на высшие должности в ЕС, эти факторы влияют на выбранную Мелони стратегию".

Значение будут иметь и результаты досрочных парламентскихвыборов во Франции. Второй тур голосования состоится 7 июля.

Роберто Ардитти, аналитик: "Исход выборов во Франции еще больше прояснит, насколько сильными будут позиции правых партий по всей Европе в рамках национальных правительств. Поэтому сложно представить, что в Брюсселе, а я говорю о расстановке сил, не примут во внимание то, что в правительстве Италии и не исключено, что во Франции, будет правое большинство".

Возможная победа во Франции ультраправых сыграет в пользу Джорджии Мелони, которая пытается добиться для Италии высокого поста в Еврокомиссии.