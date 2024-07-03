Экстремальная погода на Западных Балканах привела к хаосу и жертвам

By Euronews

А в Швейцарии жертвами удара стихии стали уже пять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.

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Военные Швейцарии направлены на борьбу с последствиями удара стихии в кантонах Вале и Тичино.

Во вторник в долине реки Маджа с помощью военного вертолета было обнаружено тело пятого погибшего, еще пять человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные операции продолжаются.

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, семь очистных сооружений в кантоне Вале перестали функционировать.

Мощный шторм пронесся по странам Западных Балкан после нескольких дней сильной жары. Температура воздуха резко опустилась всего за несколько часов.

В Черногории непогода затронула побережье, погибли два человека. Ураган повалил огромные строительные краны в гавани Бара, разрушил пляжи и затопил улицы.

Эксперты говорят, что антропогенное изменение климата привело к резким перепадам погоды, все более непредсказуемым штормам и волнам жары.

В соседней Хорватии сильнее всего пострадала восточная часть страны.

Ураган на северо-западе Боснии оставил несколько населенных пунктов без электричества.

Сильный ветер в Скопье, столице Северной Македонии, привел к хаосу на дорогах: упавшие деревья повредили транспортные средства по всему городу, женщина пострадала от упавшей на нее сосны.