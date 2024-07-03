EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Экстремальная погода на Западных Балканах привела к хаосу и жертвам

После жары на регион обрушился ураган
После жары на регион обрушился ураган Авторское право Risto Bozovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Risto Bozovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

А в Швейцарии жертвами удара стихии стали уже пять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.

РЕКЛАМА

Военные Швейцарии направлены на борьбу с последствиями удара стихии в кантонах Вале и Тичино.

Во вторник в долине реки Маджа с помощью военного вертолета было обнаружено тело пятого погибшего, еще пять человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные операции продолжаются.

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, семь очистных сооружений в кантоне Вале перестали функционировать.

Мощный шторм пронесся по странам Западных Балкан после нескольких дней сильной жары. Температура воздуха резко опустилась всего за несколько часов.

В Черногории непогода затронула побережье, погибли два человека. Ураган повалил огромные строительные краны в гавани Бара, разрушил пляжи и затопил улицы.

Эксперты говорят, что антропогенное изменение климата привело к резким перепадам погоды, все более непредсказуемым штормам и волнам жары.

В соседней Хорватии сильнее всего пострадала восточная часть страны.

Ураган на северо-западе Боснии оставил несколько населенных пунктов без электричества.

Сильный ветер в Скопье, столице Северной Македонии, привел к хаосу на дорогах: упавшие деревья повредили транспортные средства по всему городу, женщина пострадала от упавшей на нее сосны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Швейцарского миллиардера приговорили к тюремному сроку за эксплуатацию прислуги

Наводнения в Германии, Италии и Швейцарии: есть погибшие

Небинарный победитель: Швейцария в третий раз выиграла Евровидение

Швейцария Черногория Шторм Северная Македония