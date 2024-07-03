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Первая международная служба электроаэротакси

Пока характеристики не впечатляют, но авторы проекта надеются на быстрое развитие технологий
Пока характеристики не впечатляют, но авторы проекта надеются на быстрое развитие технологий Авторское право NLNOS
Авторское право NLNOS
By Euronews
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В Нидерландах запустили экспериментальную программу

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В Нидерландах в рамках экспериментальной программы запускают первую международную службу воздушного электротакси. Электрический самолёт возит желающих между Маастрихтом, Льежем и Аахеном — это расстояния от 30 до 50 км. Он может взять на борт лишь одного пассажира, помимо пилота, и совсем небольшой объём багажа. Стоимость полёта при этом — 120 евро. Авторы проекта, впрочем, рассчитывают на быстрое развитие технологий, ожидая в ближайшее десятилетие появления электролётов, сравнимых по дальности и вместимости с современными региональными лайнерами.

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