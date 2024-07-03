Первая международная служба электроаэротакси

By Euronews

В Нидерландах запустили экспериментальную программу

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В Нидерландах в рамках экспериментальной программы запускают первую международную службу воздушного электротакси. Электрический самолёт возит желающих между Маастрихтом, Льежем и Аахеном — это расстояния от 30 до 50 км. Он может взять на борт лишь одного пассажира, помимо пилота, и совсем небольшой объём багажа. Стоимость полёта при этом — 120 евро. Авторы проекта, впрочем, рассчитывают на быстрое развитие технологий, ожидая в ближайшее десятилетие появления электролётов, сравнимых по дальности и вместимости с современными региональными лайнерами.