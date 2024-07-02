Туристы отвернулись от Парижа?

By Euronews

Представители туриндустрии надеялись, что Олимпиада привлечет в Париж множество гостей. Однако в этом сезоне путешественники не стремятся в столицу Франции.

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До открытия Летних Олимпийских игр в Париже остаются считанные дни. Представители туриндустрии надеялись,что предстоящий спортивный праздник привлечет множество гостей. Однако, судя по всему, в этом сезоне путешественники в Париж не стремятся.

По словам владельца одной из гостиниц у подножия Монмартра, в июне были забронированы лишь 50% номеров. Пока тенденция сохраняется. Людей не привлекают даже спецпредложения и скидки.

Олдрик Дюваль, директор отеля: "Я считаю, что воздействие Олимпийских игр контрпродуктивное, поскольку все очень дорого. Я думаю, туристам объяснили, что ограничения на передвижение создадут проблемы, что цена билета на метро вырастет в три раза, что туристический налог увеличился в три раза. К тому же у нас погода плохая, поэтому приезжает меньше людей".

В июне прошлого года парижские отели былизаполнены на 80-90%. В туристическом секторе опасаются, что ситуация вряд ли улучшится с приближением Олимпиады.