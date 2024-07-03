Война в Газе: палестинцы бегут из Хан-Юниса

By Euronews

По приказу израильских военных палестинцы покидают некоторые районы Хан-Юниса. "Эвакуация такого масштаба только усугубит страдания гражданского населения и приведет к еще большему росту гуманитарных потребностей", - заявляют в ООН.

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Тысячи палестинцев по требованию ЦАХАЛ уходят из восточной и центральной частей Хан-Юниса на запад в гуманитарную зону. Предписание об эвакуации, отданное несколько дней назад, может свидетельствовать о том, что израильские военные вскоре вернутся в южный город.

Представитель генерального секретаря ООН заявил, что его коллеги в регионе глубоко обеспокоены ситуацией. Жители анклава не первый раз покидают свои дома и временные жилища в связи с операциями ЦАХАЛ против террористической группировки ХАМАС.

Стефан Дюжаррик, представитель генсекретаря ООН: "Управление ООН по координации гуманитарных вопросов подчеркивает, что эвакуация такого масштаба только усугубит страдания гражданского населения и приведет к еще большему росту гуманитарных потребностей. Люди поставлены перед невозможным выбором: переселяться - некоторые, скорее всего, во второй или третий раз - в районы, где почти нет жилья и услуг, или оставаться в районах, где, как они знают, будут идти бои".

Во вторник в ЦАХАЛ заявили, что подавляющее большинство мирных жителей Газы в настоящее время проживает в обозначенной Израилем гуманитарной зоне.

В тотже день палестинские медики сообщили, что в результате израильского авиаудара в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа погибли по меньшей мере восемь человек. В их числе четверо детей и две женщины. Убитые палестинцы были вынужденными переселенцами.