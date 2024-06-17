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Евро-2024: англичане с минимальным счётом обыграли сербов

Игроку сборной Англии Джуду Беллингему (справа) противостоит игрок сборной Сербии Саша Лукич во время матча группы C между сборными командами Сербии и Англии в Гельзенкирхене, 16 июня 2024 года.
Игроку сборной Англии Джуду Беллингему (справа) противостоит игрок сборной Сербии Саша Лукич во время матча группы C между сборными командами Сербии и Англии в Гельзенкирхене, 16 июня 2024 года. Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В непростом матче с Сербией команда Гарета Саутгейта удержала преимущество после раннего гола Джуда Беллингема. Победа вывела Англию на первое место в группе C после того, как Дания сыграла вничью со Словенией (1:1).

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Англия, один из фаворитов чемпионата Европы по футболу, обыграла Сербию со счётом 1:0.

В первом тайме англичане контролировали ход игры: на 13-й минуте звезда "Реала" 20-летний Джуд Беллингем ударом головой забил единственный гол в матче.

После перерыва сербы прессинговали соперников по всему полю, пытаясь создать опасные моменты, но безуспешно.

На 77-й минуте капитан "Трёх львов" Гарри Кейн едва не удвоил преимущество англичан, но Предраг Райкович отразил атаку, переведя мяч в перекладину.

"Я считаю, что [Кейн] проделал отличную работу во втором тайме, когда нам было трудно удержать мяч, – заявил тренер сборной Гарет Саутгейт, – и его технические навыки в нескольких моментах были очень полезны. Так что, знаете, эта команда ещё только собирается. Все ждут, что Евро станет для нас лёгкой прогулкой. Впереди много тяжёлой работы".

Болельщики сборной Англии празднуют победу в Гельзенкирхене, 16 июня 2024 года.
Болельщики сборной Англии празднуют победу в Гельзенкирхене, 16 июня 2024 года.Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

За несколько часов до матча немецкой полиции пришлось разнимать дерущихся фанатов двух сборных в одном из баров. Несколько человек были задержаны.

Победа вывела Англию на первое место в группе C после того, как Дания сыграла вничью со Словенией (1:1).

Ещё один матч воскресенья: в группе D Польша проиграла Нидерландам (1:2).

В четверг Англия сыграет с Данией.

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