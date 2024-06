Евро-2024: англичане с минимальным счётом обыграли сербов

Игроку сборной Англии Джуду Беллингему (справа) противостоит игрок сборной Сербии Саша Лукич во время матча группы C между сборными командами Сербии и Англии в Гельзенкирхене, 16 июня 2024 года. - Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved