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Срочная новость. Евро-2024: Нидерланды победили Польшу - 2:1, проигрывая по ходу матча

Ваут Вегхорст, автор победного гола
Ваут Вегхорст, автор победного гола Авторское право Jens Buettner/dpa via AP
Авторское право Jens Buettner/dpa via AP
By Euronews
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Нидерланды начали чемпионат Европы с волевой победы над Польшей

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Сборная Нидерландов победила команду Польши со счетом - 2:1 в первом матче в группе D, который прошел в воскресенье в Гамбурге.

Счет на 16-й минуте открыл нападающий польской сборной Адам Букса, переправив мяч в сетку после подачи углового.

Однако удержать преимущество поляки не сумели.

Коди Гакпо на 29-й минуте сравнял счет. Таким образом, 25-летнему игроку сборной Нидерландов покорилось историческое достижение. Он отличился забитым мячом в каждом из четырех матчей группового этапа на чемпионатах Европы и мира, став всего третьим игроком в 21 веке с подобным достижением. До него это удалось сделать Криштиану Роналду и Альваро Морате.

В конце встречи победу голландцам принес Ваут Вегхорст.

Сборная Польши имела моменты для того, чтобы отыграться, но ей не повезло.

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