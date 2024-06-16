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Италия победила Албанию, пропустив самый быстрый гол на Евро

Италия одержала волевую победу над Албанией
Италия одержала волевую победу над Албанией Авторское право Frank Augstein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Победа сборной Италии, которая уже на 23-й секунде пропустила гол от Албании, но сумела переломить ход встречи, и другие результаты второго дня Евро-2024

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Действующий чемпион Европы сборная Италии с волевой победы начала защиту титула на Евро-2024. В субботу в Дортмунде она со счетом 2:1 обыграла команду Албании в матче первого тура группового этапа.

Уже на 23-й секунде Недим Байрами воспользовался оплошностью итальянских защитников и открыл счет - этот гол стал самым быстрым на Евро.

Однако вскоре "Скуадра адзурра" исправилась и сначала сравняла счет, а затем вышла вперед. Забитыми мячами в составе победителей отметились Алессандро Бастони (11-я минута) и Николо Барелла (16).

Главным тренером сборной Италии является Лучано Спаллетти. С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды становился чемпионом России и по разу выиграл кубок и суперкубок страны.

В другом матче группы В сборная Испании разгромила команду Хорватии - 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, причем все - в первом тайме.

А в группе А Швейцария со счетом 3:1 победила Венгрию. У победителей отличились Квадво Дуа, Мишель Эбишер и Бреэль Эмболо. В составе венгров автором единственного мяча стал Барнабаш Варга.

Кроме Швейцарии и Венгрии в группе А также выступают команды Германии и Шотландии. Они встретились в субботу в стартовом матче турнира, который завершился уверенной победой немцев со счетом 5:1.

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