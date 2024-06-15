EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Германия разгромила Шотландию - 5:1 в первом матче Евро-2024

Матч открытия между сборными Германии и Шотландии на Евро-2024 в Мюнхене, 14 июня 2024 года.
Матч открытия между сборными Германии и Шотландии на Евро-2024 в Мюнхене, 14 июня 2024 года. Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Трехкратные чемпионы континента, похоже, намерены переломить тенденцию неудачных выступлений на крупных турнирах. В дебюте домашнего Евро Германия учинила безжалостный разгром над сборной Шотландии

РЕКЛАМА

Хозяева Евро-2024, футболисты сборной Германии, начали турнир с блестящей победы в матче открытия над командой Шотландии со счетом 5:1.

Немецкой команде потребовалось всего 10 минут, чтобы распечатать ворота соперника - Джошуа Киммих получил длинную передачу от Тони Крооса и вывел на ударную позицию Флориана Виртца.

Оказавшись в одиночестве, тот ударил в левый от вратаря угол, и шотландский голкипер Ангус Ганн лишь слегка коснулся мяча руками, который оттолкнувшись от стойки, влетел в сетку.

Еще через 9 минут Германия увеличила преимущество благодаря великолепному удару Джамала Мусиалы.

Еще до перерыва судьба матча была решена.

За фол против Илкая Гюндогана в своей штрафной был удален Райан Портеус, а Кай Хаверц реализовал пенальти - 3:0.

Во втором тайме вышедший на замену Никлас Фюллькруг вколотил четвертый мяч в девятку ворот шотландцев.

Шотландия отыграла один гол, когда Антонио Рюдигер головой срезал мяч в свои ворота. Но Эмре Джан оставил последнее слово за Германией - 5:1.

Во второй день группового этапа Венгрия встретится со Швейцарией в Кельне, Испания - с Хорватией в Берлине, а Италия - с Албанией в Дортмунде.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наводнения в Германии, Италии и Швейцарии: есть погибшие

Макрон призвал европейцев к мобилизации против ультраправых

Парламент Германии осуждает политическое насилие

Германия Чемпионат Европы Спорт Футбол