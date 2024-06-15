Германия разгромила Шотландию - 5:1 в первом матче Евро-2024

By Euronews

Трехкратные чемпионы континента, похоже, намерены переломить тенденцию неудачных выступлений на крупных турнирах. В дебюте домашнего Евро Германия учинила безжалостный разгром над сборной Шотландии

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Хозяева Евро-2024, футболисты сборной Германии, начали турнир с блестящей победы в матче открытия над командой Шотландии со счетом 5:1.

Немецкой команде потребовалось всего 10 минут, чтобы распечатать ворота соперника - Джошуа Киммих получил длинную передачу от Тони Крооса и вывел на ударную позицию Флориана Виртца.

Оказавшись в одиночестве, тот ударил в левый от вратаря угол, и шотландский голкипер Ангус Ганн лишь слегка коснулся мяча руками, который оттолкнувшись от стойки, влетел в сетку.

Еще через 9 минут Германия увеличила преимущество благодаря великолепному удару Джамала Мусиалы.

Еще до перерыва судьба матча была решена.

За фол против Илкая Гюндогана в своей штрафной был удален Райан Портеус, а Кай Хаверц реализовал пенальти - 3:0.

Во втором тайме вышедший на замену Никлас Фюллькруг вколотил четвертый мяч в девятку ворот шотландцев.

Шотландия отыграла один гол, когда Антонио Рюдигер головой срезал мяч в свои ворота. Но Эмре Джан оставил последнее слово за Германией - 5:1.

Во второй день группового этапа Венгрия встретится со Швейцарией в Кельне, Испания - с Хорватией в Берлине, а Италия - с Албанией в Дортмунде.