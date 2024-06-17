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Нетаньяху раскритиковал решение ЦАХАЛ о "тактических паузах" для доставки помощи в Газу

Израильские военные на границе
Израильские военные на границе Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Tsafrir Abayov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

СМИ сообщают, что Нетаньяху осудил планы военных. В Израиле продолжаются массовые акции протеста с требованием провести досрочные выборы.

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Армия обороны Израиля объявила, что в дневное время будет приостанавливать боевые действия вдоль одной из главных дорог в Газу, чтобы облегчить доставку помощи. Так называемая "тактическая пауза" начнется в районе Рафаха в 8 утра и продлится до 7 вечера по местному времени. По словам военных, паузы будут вводиться каждый день до дальнейшего уведомления.

Цель перерыва — дать возможность грузовикам с гуманитарной помощью добраться до близлежащего контролируемого Израилем КПП Керем-Шалом, основного пункта въезда для поступающей помощи, и безопасно выехать на шоссе Салах-а-Дин, главную дорогу с севера на юг, чтобы доставить грузы в другие районы Газы, заявили военные. По словам военных, пауза координируется с ООН и международными агентствами по оказанию помощи.

С тех пор как израильские сухопутные войска вошли в Рафах в начале мая, на этом перекрестке образовалась пробка.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал планы военных и заявил, что паузы "неприемлемы для него", об этом сообщает агентство AP и СМИ Израиля.

Решение военных также раскритиковал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, по его словам, тот, кто принял это решение, был "дураком" и должен лишиться своей работы.

Этот спор — последний в череде столкновений между членами коалиции Нетаньяху и военными по поводу того, как ведется война, которая длится уже девятый месяц, и происходит через неделю после того, как бывший генерал-центрист Бени Ганц вышел из правительства, заявив, что у Нетаньяху нет эффективной стратегии в Газе.

Гуманитарный кризис

ООН неоднократно сообщала, что сектор Газа переживает гуманитарный кризис.

С 6 мая по 6 июня ООН получала в среднем 68 грузовиков помощи в день, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Это меньше, чем 168 грузовиков в день в апреле, и намного меньше 500 грузовиков в день, которые, по мнению гуманитарных организаций, необходимы.

Гуманитарные потребности только растут, поскольку более 1 миллиона палестинцев находятся в южных е и центральных районах Газы.

COGAT, израильский военный орган, контролирующий распределение помощи в Газе, утверждает, что ограничений на въезд грузовиков нет. По его данным, со 2 мая по 13 июня через все контрольно-пропускные пункты в Газу въехало более 8600 грузовиков всех видов, как гуманитарных, так и коммерческих, то есть в среднем 201 в день. Но большая часть этой помощи скопилась на контрольно-пропускных пунктах и не достигла конечного пункта назначения.

Агентство ООН БАПОР сообщило, что в секторе Газа работает менее трети медицинских центров и что более 50 000 детей нуждаются в лечении от острого недоедания.

Однако Израиль обвиняет ООН в том, что она не позволяет поступать помощи в Газу.

ООН отвергает эти обвинения. В организации заявляют, что из-за боевых действий между Израилем и ХАМАС грузовикам ООН, находящимся в Газе, часто бывает опасно добираться до Керем-Шалома, который находится рядом с израильской границей.

В нем также говорится, что темпы поставок замедлились из-за того, что израильские военные должны выдавать водителям разрешение на проезд к этому месту, а эта система, по словам Израиля, была разработана для обеспечения безопасности водителей. Из-за отсутствия безопасности грузовики с гуманитарной помощью в некоторых случаях подвергались разграблению толпами людей, двигавшихся по дорогам Газы.

Новая схема призвана уменьшить необходимость координации поставок, обеспечивая 11-часовое непрерывное окно каждый день для въезда и выезда грузовиков через КПП.

Не сразу стало ясно, будет ли армия обеспечивать безопасность грузовиков с гуманитарной помощью во время их движения по шоссе.

В Израиле продолжаются антиправительственные демонстрации в рамках недели протестов с требованием освободить заложников и провести досрочные выборы.

В понедельник утром протестующие заблокировали несколько автомагистралей и перекрестков в Израиле. К демонстрациям присоединились школьники.

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В 19:00 протестующие соберутся у здания Кнессета на митинг, после которого они пройдут маршем к резиденции премьер-министра Нетаньяху.

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