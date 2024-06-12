"Нам главное - прекратить войну", — ХАМАС и Исламский джихад передали посредникам свой ответ на предложение о сделке с Израилем.

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По словам катарских и египетских посредников, ХАМАС отреагировал на поддержанное США предложение о прекращении огня в Газе и возвращении заложников некоторыми замечаниями по поводу этого плана.

ХАМАС и небольшая группировка "Исламский джихад" огласили в совместном заявлении во вторник, что они готовы "проявить позитивный подход", чтобы прийти к соглашению, и что их приоритетом является полная остановка продолжающегося нападения Израиля на сектор Газа.

По данным источников, близких к переговорам, поправки, внесенные ХАМАС, касаются сроков окончательного прекращения огня и полного отступления ЦАХАЛ из сектора Газы, в том числе из Рафаха. Тогда как президент Байден настаивал на том, что, что предложение о сделке должно быть принято и реализовано без изменений.

В понедельник Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о прекращении огня в Газе, предложенную США. Её поддержали 14 стран, Россия воздержалась.

Документ приветствовал предложение о прекращении огня, с которым согласился Израиль, и призывал ХАМАС также принять его.

В резолюции говорится, что реализация предложения, позволит на первом этапе добиться немедленного, полного и окончательного прекращение огня с освобождением заложников. Также предусматривается обмен палестинских заключенных, вывод ЦАХАЛ из населенных пунктов Газы, возвращение гражданских лиц во все районы сектора и распределение гуманитарной помощи.

На втором этапе предусматривается окончательное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшихся заложников и полный вывод израильских сил со всей территории Газы. Аналитик Международной кризисной группы заявила, что голосование Совета Безопасности ООН было "важным, но символическим", направленным на прекращение восьмимесячной войны между Израилем и ХАМАС.

Майя Унгар, аналитик ООН, Международная кризисная группа:

"Это важное голосование, но оно символическое. Я думаю, что когда мы говорим о вчерашней резолюции, важно не преувеличивать ее значение на местах, верно? Что ж, это фантастика: фактически широкая часть международного сообщества была согласна и настаивала на постоянном прекращении огня. В конце концов, как вы знаете, Израиль все еще осуществляет наземное вторжение в Рафах. Вы все еще видите страдающих мирных жителей Газы".

В Иордании во вторник прошла Чрезвычайная международная конференция по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа. Её организаторами выступили Иордания и Египет. Форум был призван активизировать реакцию международного сообщества на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.