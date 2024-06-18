Протесты в Израиле: "Прекратить войну, вернуть заложников, Нетаньяху в отставку!"

Многотысячная акция протеста с требованиями прекращения войны, возвращения заложников и отставки правительства Нетаньяху прошла в Иерусалиме.

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Антиправительственные протесты прошли в Иерусалиме, демонстранты призывали к всеобщим выборам и заключению сделки по возвращению домой оставшихся израильских заложников в секторе Газа.

По данным местных СМИ, в митинге, на котором произошли столкновения между полицией и протестующими возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приняли участие около 100 000 человек.

Во время недельного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в ноябре прошлого года были освобождены более 100 заложников, но с тех пор новых соглашений о перемирии заключить не удаётся.

Между тем в Израиле был распущен военный кабинет, созданный для ведения войны в Газе. Премьер -министр Нетаньяху пошёл на такой шаг после ухода из этого органа центриста Бени Ганца, бывшего генерала и военачальника, который был не согласен с тем, как израильский лидер ведет войну.

Роспуск военного кабинета сделал Нетаньяху более зависимым от своих ультранационалистических партнёров по коалиции, которые выступают против прекращения огня.

Это, в свою очередь, может создать дополнительные проблемы для и без того хрупких переговоров о прекращении восьмимесячной войны в секторе Газа.