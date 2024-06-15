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В Газе заканчивается продовольствие, миллиону человек грозит голод - ВПП

Разрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Чиновник агентства ООН сообщил о катастрофической ситуации в секторе Газа

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Всемирная продовольственная программа ООН опасается ухудшения ситуации на юге сектора Газа из-за истощения запасов продуктов питания на складах в Рафахе. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау.

"Мы запаслись до операции в Рафахе, чтобы дать людям продовольствие, однако оно начинает заканчиваться, и у нас нет того же доступа, что нам нужен и который у нас был раньше", - сказал чиновник, отметив, что проблема усугубляется большим числом беженцев, так как около "1 млн человек ютятся в узком пространстве".

Скау также заявил, что, по его мнению, на юге Газы происходит "катастрофа с водой и канализацией".

"Здесь мы имеем настоящую катастрофу в области защиты, а также водоснабжения и санитарии. Люди разбивают палатки на улицах, на пляже, в лучшем случае с каким-нибудь укрытием. Но, знаете, мы ехали через реки нечистот", - рассказал он.

Скау также сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью ВПП застряли в ожидании возможности проехать через пограничные пункты в Газе.

"Мы простаиваем на контрольно-пропускных пунктах от пяти до восьми часов в день, - заявил Скау. - Это район, где сейчас идет военная операция, и для безопасного передвижения нам нужны разрешения".

По данным агентств ООН, к середине июля более миллиона человек в Газе могут испытать сильнейший голод.

Переговоры зашли в тупик

Тем временем переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС снова зашли в тупик, и Вашингтон заявил, что не ожидает достижения соглашения в ближайшем будущем из-за того, что предложение, поддержанное США на глобальном уровне, не было полностью принято ни одной из сторон.

Впрочем, выступая на саммите G7 в Италии, главной темой которого стали текущие мировые конфликты, президент США Джо Байден заявил, что "не теряет надежды".

На фоне продолжающихся израильских бомбардировок в секторе Газа на этой неделе ХАМАС предложил внести изменения в поддерживаемое США мирное предложение, направленное на обеспечение постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из палестинского анклава.

Предложение Байдена включает эти положения, но ХАМАС выразил скептицизм по поводу готовности Израиля выполнить их.

Война Израиля против ХАМАС, начатая в октябре прошлого года после беспрецедентного нападения палестинских боевиков на еврейское государство, унесла, по данным Минздрава Газы, жизни более 37 тысяч человек.

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