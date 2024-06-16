"Верните всех домой!": тысячи людей в Тель-Авиве требуют освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

С тех пор как Израиль начал военное наступление в Газе, более 100 заложников были освобождены во время недельного перемирия в ноябре прошлого года. Однако попытки заключить новое перемирие, которое предусматривало бы обмен израильских заложников на палестинских заключенных, пока зашли в тупик.
Тысячи людей устроили акцию протеста в Тель-Авиве, требуя от израильского правительства сделать больше, чтобы добиться освобождения заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе.
Еженедельные манифестации также носят антиправительственный характер: многие требуют, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул свой пост и назначил новые выборы.
"Я не готов жить в мире, полном смерти. Я не готов жить в стране с правительством, которое посылает нас расселяться по границам и сражаться в войнах и в конце концов бросает нас. Я не готов жить без отца", - сказал Офер Кальдерон, сын Ротема Кальдерона, одного из заложников, захваченных ХАМАС.
В октябре прошлого года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, убив около 1200 человек и взяв в заложники еще 250.
С тех пор как Израиль начал военное наступление в Газе, более 100 заложников были освобождены во время недельного перемирия в ноябре.
Однако попытки заключить новое перемирие, которое предусматривало бы обмен израильских заложников на палестинских заключенных, до сих пор не увенчались успехом.
Одной из заявленных целей израильской военной кампании было освобождение заложников, удерживаемых в Газе, но за восемь месяцев удалось вернуть только семерых.
Еще трое были по ошибке убиты израильскими войсками после самостоятельного побега, ХАМАС утверждает, что другие заложники погибли в результате израильских авиаударов. По оценкам Израиля, ХАМАС удерживает еще около 80 человек и тела 40 погибших.
"Скажите "да" сделке, верните всех домой: живых - для реабилитации и их семей, а мертвых - для достойного погребения в своей стране", - говорит Михаль Лубнов, жена заложника Алекса Лубнова.
В результате израильского наступления на Газу, по данным местных медицинских работников, погибло более 37 000 палестинцев.
Оно также привело к гуманитарной катастрофе в анклаве, где более 80% населения было вынуждено покинуть свои дома. Введенные Израилем ограничения и продолжающиеся боевые действия препятствуют доставке гуманитарной помощи, разжигая повсеместный голод.
Безрезультатная война также расколола израильскую общественность: тысячи людей выходят на улицы каждую субботу вечером, чтобы призвать правительство достичь соглашения, которое вернет заложников домой. Некоторые обвиняют Биньямина Нетаньяху в том, что для него важнее политическое выживание, чем жизнь заложников.
Тем временем палестинцы на юге Газы стоят в очередях под палящим солнцем, чтобы получить воду из грузовиков с гуманитарной помощью в Хан-Юнисе, где десятки тысяч людей живут в основном в палатках.
Перемещенные лица борются с высокими температурами, нехваткой еды и воды и практически полным отсутствием медицинских препаратов.
Накануне высокопоставленный представитель ВПП ООН заявил, что на юге Газы разворачивается "катастрофа в области водоснабжения и санитарии", усугубляемая растущим числом людей, перемещенных из самого южного города Рафах.
"Люди разбивают палатки на улицах, на пляже, в лучшем случае с каким-нибудь укрытием. Но, знаете, мы ехали через реки нечистот", - сказал заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау.
В тот же день представитель ЮНИСЕФ сообщил, что одному из их конвоев было отказано во въезде в северную часть Газы, несмотря на наличие всех необходимых документов.