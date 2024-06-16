"Верните всех домой!": тысячи людей в Тель-Авиве требуют освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

By Euronews

С тех пор как Израиль начал военное наступление в Газе, более 100 заложников были освобождены во время недельного перемирия в ноябре прошлого года. Однако попытки заключить новое перемирие, которое предусматривало бы обмен израильских заложников на палестинских заключенных, пока зашли в тупик.

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Тысячи людей устроили акцию протеста в Тель-Авиве, требуя от израильского правительства сделать больше, чтобы добиться освобождения заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе.

Еженедельные манифестации также носят антиправительственный характер: многие требуют, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинул свой пост и назначил новые выборы.

"Я не готов жить в мире, полном смерти. Я не готов жить в стране с правительством, которое посылает нас расселяться по границам и сражаться в войнах и в конце концов бросает нас. Я не готов жить без отца", - сказал Офер Кальдерон, сын Ротема Кальдерона, одного из заложников, захваченных ХАМАС.

В октябре прошлого года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, убив около 1200 человек и взяв в заложники еще 250.

С тех пор как Израиль начал военное наступление в Газе, более 100 заложников были освобождены во время недельного перемирия в ноябре.

Однако попытки заключить новое перемирие, которое предусматривало бы обмен израильских заложников на палестинских заключенных, до сих пор не увенчались успехом.

Я не готов жить в стране с правительством, которое посылает нас расселяться по границам, сражаться в войнах и в конце концов бросает нас. Офер Кальдерон сын израильского заложника Ротема Кальдерона

Одной из заявленных целей израильской военной кампании было освобождение заложников, удерживаемых в Газе, но за восемь месяцев удалось вернуть только семерых.

Еще трое были по ошибке убиты израильскими войсками после самостоятельного побега, ХАМАС утверждает, что другие заложники погибли в результате израильских авиаударов. По оценкам Израиля, ХАМАС удерживает еще около 80 человек и тела 40 погибших.

"Скажите "да" сделке, верните всех домой: живых - для реабилитации и их семей, а мертвых - для достойного погребения в своей стране", - говорит Михаль Лубнов, жена заложника Алекса Лубнова.

В результате израильского наступления на Газу, по данным местных медицинских работников, погибло более 37 000 палестинцев.

Оно также привело к гуманитарной катастрофе в анклаве, где более 80% населения было вынуждено покинуть свои дома. Введенные Израилем ограничения и продолжающиеся боевые действия препятствуют доставке гуманитарной помощи, разжигая повсеместный голод.

Безрезультатная война также расколола израильскую общественность: тысячи людей выходят на улицы каждую субботу вечером, чтобы призвать правительство достичь соглашения, которое вернет заложников домой. Некоторые обвиняют Биньямина Нетаньяху в том, что для него важнее политическое выживание, чем жизнь заложников.

Тем временем палестинцы на юге Газы стоят в очередях под палящим солнцем, чтобы получить воду из грузовиков с гуманитарной помощью в Хан-Юнисе, где десятки тысяч людей живут в основном в палатках.

Перемещенные лица борются с высокими температурами, нехваткой еды и воды и практически полным отсутствием медицинских препаратов.

Накануне высокопоставленный представитель ВПП ООН заявил, что на юге Газы разворачивается "катастрофа в области водоснабжения и санитарии", усугубляемая растущим числом людей, перемещенных из самого южного города Рафах.

"Люди разбивают палатки на улицах, на пляже, в лучшем случае с каким-нибудь укрытием. Но, знаете, мы ехали через реки нечистот", - сказал заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау.

В тот же день представитель ЮНИСЕФ сообщил, что одному из их конвоев было отказано во въезде в северную часть Газы, несмотря на наличие всех необходимых документов.