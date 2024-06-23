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Израиль: манифестации за новые выборы и освобождение заложников

Протестная акция в Тель-Авиве
Протестная акция в Тель-Авиве Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Десятки тысяч людей вновь вышли в субботу на улицы израильских городов, чтобы потребовать освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и проведения новых выборов. Бывший глава "Шабак" Юваль Дискин назвал Биньямина Нетаньяху "худшим и самым неудачливым премьером в истории государства".

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В субботу в израильских городах вновь прошли массовые манифестации, участники которых требовали освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и проведения новых выборов.

В числе участников протестных акций в Тель-Авиве был бывший глава "Шабак" (общая служба безопасности Израиля) Юваль Дискин, который назвал Биньямина Нетаньяху "худшим и самым неудачливым премьер-министром в истории государства".

"Каждый день я поражаюсь бесполезности правительства, неудачному ведению войны, лжи о "полной победе", полному уклонению от ответственности, разрушению наших стратегических отношений с Соединенными Штатами и, возможно, больше всего, упущенным возможностям вернуть наших похищенных братьев и сестер, которые продолжают томиться в плену ХАМАС в секторе Газа", - заявил он.

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении боевых действий и освобождении заложников вновь зашли в тупик, когда палестинские радикалы на прошлой неделе ответили на израильское предложение различными поправками, некоторые из которых госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "неработоспособными".

При этом полный текст израильского предложения о прекращении огня так и не был опубликован. Нетаньяху подчеркивал при этом, что его условия позволяют достичь заявленных Израилем целей по уничтожению военного и гражданского управления ХАМАС, и что война не закончится до тех пор, пока они не будут достигнуты.

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